Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita'nın cezası 2 maçtan 1 maça indirildi ve para cezası 53 bin 500 liradan 40 bin liraya düşürüldü.

Galatasaray'a çirkin tezahürat, saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle verilen toplam 1 milyon 412 bin liralık para cezası TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 1 milyon 120 bin liralık para cezası değişmedi. Kurul, taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle verilen 220 bin liralık cezayı da onadı.

Tahkim Kurulu, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle verilen 72 bin liralık para cezasını da oy birliğiyle onayladı. Böylece Galatasaray'a verilen toplam 1 milyon 412 bin liralık cezanın tamamı kesinleşmiş oldu.