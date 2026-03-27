TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 1 milyon 120 bin liralık para cezası değişmedi. Kurul, taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle verilen 220 bin liralık cezayı da onadı.
GALATASARAY'A VERİLEN TÜM CEZALAR GEÇERLİ KALDI
Tahkim Kurulu, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle verilen 72 bin liralık para cezasını da oy birliğiyle onayladı. Böylece Galatasaray'a verilen toplam 1 milyon 412 bin liralık cezanın tamamı kesinleşmiş oldu.
BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR CEPHESİNDE DE KARAR ÇIKTI
Kurul, Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onadı. İkas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 liralık para cezası da aynı şekilde kabul edildi.
SEKOU KOITA'YA İNDİRİM GELDİ
Tahkim Kurulu, Natura Dünyası Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita hakkında ise farklı bir karar verdi. Daha önce verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 liralık para cezası indirildi. Yeni kararla birlikte Koita'nın cezası 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası olarak değiştirildi.