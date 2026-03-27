Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanmasını şekillendiriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen yönetim, özellikle orta sahada fark yaratacak bir takviye üzerinde duruyor.
ORTA SAHADA HEDEF ONANA
Sarı-kırmızılıların gündemindeki son ismin Amadou Onana olduğu öne çıktı. Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Belçikalı yıldızın, Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Yönetimin, fizik gücü ve oyun sertliğiyle dikkat çeken futbolcu için şartları zorlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.
OKAN BURUK'TAN ONAY
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da Amadou Onana transferine onay verdiği kaydedildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, orta sahada hem savunma direncini yükseltecek hem de oyunun iki yönünü oynayabilecek bir profile öncelik verdiği biliniyor. Onana ismi de bu planlamanın merkezinde yer alıyor.
ASTON VILLA CEPHESİNDE YÜKSEK BEKLENTİ
Transfer sürecinin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Aston Villa'nın, Amadou Onana için 60 milyon euro seviyesinde bir yatırım yaptığı ve bu nedenle olağanüstü bir teklif gelmediği sürece kısa vadede ayrılığa sıcak bakmadığı belirtiliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Amadou Onana, bu sezon Aston Villa formasıyla 31 resmi maçta görev yaptı. Belçikalı orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.