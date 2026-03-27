Galatasaray'a canavar gibi ön libero! Transferin odağında Amadou Onana var

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına hız verirken orta saha hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa forması giyen Amadou Onana için transfer çalışmalarına başladı.

  • Galatasaray, Aston Villa'da forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana'yı transfer listesine aldı.
  • Teknik direktör Okan Buruk, orta sahada savunma direncini yükseltecek Onana transferine onay verdi.
  • Aston Villa, Onana için 60 milyon euro seviyesinde yatırım yaptığı için olağanüstü teklif bekliyor.
  • Amadou Onana bu sezon Aston Villa formasıyla 31 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanmasını şekillendiriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen yönetim, özellikle orta sahada fark yaratacak bir takviye üzerinde duruyor.

ORTA SAHADA HEDEF ONANA

Sarı-kırmızılıların gündemindeki son ismin Amadou Onana olduğu öne çıktı. Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Belçikalı yıldızın, Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Yönetimin, fizik gücü ve oyun sertliğiyle dikkat çeken futbolcu için şartları zorlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da Amadou Onana transferine onay verdiği kaydedildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, orta sahada hem savunma direncini yükseltecek hem de oyunun iki yönünü oynayabilecek bir profile öncelik verdiği biliniyor. Onana ismi de bu planlamanın merkezinde yer alıyor.

ASTON VILLA CEPHESİNDE YÜKSEK BEKLENTİ

Transfer sürecinin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Aston Villa'nın, Amadou Onana için 60 milyon euro seviyesinde bir yatırım yaptığı ve bu nedenle olağanüstü bir teklif gelmediği sürece kısa vadede ayrılığa sıcak bakmadığı belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Amadou Onana, bu sezon Aston Villa formasıyla 31 resmi maçta görev yaptı. Belçikalı orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

