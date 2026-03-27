Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Lucas Torreira, Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olacağını ve başka bir takıma gitmek istemediğini açıkladı.

30 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, Galatasaray yönetimine ve teknik direktöre duyduğu güveni ve minneti dile getirdi.

Torreira, takımın bir kişi eksik kaldığında daha iyi savunma yaptığını ve Beşiktaş derbisinde de benzer durumun yaşandığını belirtti.

Uruguaylı oyuncu, milli takım arkadaşı Fede Valverde'yi dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterdi.

Torreira, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe'yi de dünyanın en iyi isimleri arasında saydı.

Uruguaylı gazeteci Guille Parado'nun canlı yayınına katılan Lucas Torreira, kariyer planlamasıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki yerinden memnun olduğunu vurgularken Avrupa kariyeriyle ilgili de çok net bir mesaj verdi.

"GALATASARAY AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM OLACAK" Lucas Torreira, Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olacağını düşündüğünü söyledi. Başka bir takıma gitmek istemediğini belirten yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe, teknik heyete ve kendisine duyulan güvene büyük saygı duyduğunu ifade etti. Bu sözler, son dönemde çıkan transfer iddialarına da doğrudan yanıt niteliği taşıdı.