Uruguaylı gazeteci Guille Parado'nun canlı yayınına katılan Lucas Torreira, kariyer planlamasıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki yerinden memnun olduğunu vurgularken Avrupa kariyeriyle ilgili de çok net bir mesaj verdi.
"GALATASARAY AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM OLACAK"
Lucas Torreira, Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olacağını düşündüğünü söyledi. Başka bir takıma gitmek istemediğini belirten yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe, teknik heyete ve kendisine duyulan güvene büyük saygı duyduğunu ifade etti. Bu sözler, son dönemde çıkan transfer iddialarına da doğrudan yanıt niteliği taşıdı.
"KULÜBE VE HOCAYA MİNNET DUYUYORUM"
Uruguaylı orta saha, Galatasaray'da her zaman arkasında duran bir yapı gördüğünü dile getirdi. Kulübün ve teknik direktörün kendisine sürekli güvendiğini söyleyen Torreira, bu nedenle büyük bir minnet duygusu taşıdığını belirtti.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ YORUMU
Türkiye-Romanya maçını Beşiktaş Park'ta takip eden Lucas Torreira, Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine de değindi. Takımın bir kişi eksik kaldığında zaman zaman daha iyi savunma yaptığını söyleyen Uruguaylı oyuncu, bu anlarda saha içinde daha fazla kenetlendiklerini ifade etti. Torreira, benzer durumun Beşiktaş maçında da yaşandığını söyledi.
VALVERDE, OSIMHEN VE MBAPPE SÖZLERİ
Lucas Torreira, açıklamalarında Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Fede Valverde'ye de övgüde bulundu. Tecrübeli futbolcu, Valverde'yi dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterdi. Torreira ayrıca Victor Osimhen ve Kylian Mbappe'yi de şu an dünyanın en iyi isimleri arasında saydı.