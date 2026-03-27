CANLI YAYIN
Geri

Lucas Torreira'dan Galatasaray hakkında flaş sözler! "Avrupa'da son kulübüm olacak"

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, son dönemde gündeme gelen transfer iddialarıyla ilgili net konuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüple ilgili geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Lucas Torreira, Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olacağını ve başka bir takıma gitmek istemediğini açıkladı.
  • 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, Galatasaray yönetimine ve teknik direktöre duyduğu güveni ve minneti dile getirdi.
  • Torreira, takımın bir kişi eksik kaldığında daha iyi savunma yaptığını ve Beşiktaş derbisinde de benzer durumun yaşandığını belirtti.
  • Uruguaylı oyuncu, milli takım arkadaşı Fede Valverde'yi dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterdi.
  • Torreira, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe'yi de dünyanın en iyi isimleri arasında saydı.

Uruguaylı gazeteci Guille Parado'nun canlı yayınına katılan Lucas Torreira, kariyer planlamasıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki yerinden memnun olduğunu vurgularken Avrupa kariyeriyle ilgili de çok net bir mesaj verdi.

"GALATASARAY AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM OLACAK"

Lucas Torreira, Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olacağını düşündüğünü söyledi. Başka bir takıma gitmek istemediğini belirten yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe, teknik heyete ve kendisine duyulan güvene büyük saygı duyduğunu ifade etti. Bu sözler, son dönemde çıkan transfer iddialarına da doğrudan yanıt niteliği taşıdı.

"KULÜBE VE HOCAYA MİNNET DUYUYORUM"

Uruguaylı orta saha, Galatasaray'da her zaman arkasında duran bir yapı gördüğünü dile getirdi. Kulübün ve teknik direktörün kendisine sürekli güvendiğini söyleyen Torreira, bu nedenle büyük bir minnet duygusu taşıdığını belirtti.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ YORUMU

Türkiye-Romanya maçını Beşiktaş Park'ta takip eden Lucas Torreira, Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine de değindi. Takımın bir kişi eksik kaldığında zaman zaman daha iyi savunma yaptığını söyleyen Uruguaylı oyuncu, bu anlarda saha içinde daha fazla kenetlendiklerini ifade etti. Torreira, benzer durumun Beşiktaş maçında da yaşandığını söyledi.

VALVERDE, OSIMHEN VE MBAPPE SÖZLERİ

Lucas Torreira, açıklamalarında Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Fede Valverde'ye de övgüde bulundu. Tecrübeli futbolcu, Valverde'yi dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterdi. Torreira ayrıca Victor Osimhen ve Kylian Mbappe'yi de şu an dünyanın en iyi isimleri arasında saydı.

