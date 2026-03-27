Galatasaray Noa Lang için kararını ıverdi

Galatasaray’da ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon ortasında Napoli’den kiralanan Hollandalı yıldızın geleceği için kararını verdi. Buna göre deneyimli kanat oyuncusu, takımda tutulacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang'dan memnun kaldı. Kısa sürede taraftarın beğenisini kazanan yıldız futbolcunun, yeni sezon planlamasında da önemli bir yer tuttuğu görülüyor.

2 MİLYON EUROYA KİRALANDI

Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Napoli'den Noa Lang'ı kiralayarak yaptı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncuyu 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Bu transfer, devre arası döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olmuştu.

GALATASARAY FORMASIYLA KATKI VERDİ

Noa Lang, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 11 resmi karşılaşmada görev aldı. Hollandalı yıldız, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki etkili görüntüsü, teknik heyetin oyuncuyla ilgili kararında belirleyici oldu.

