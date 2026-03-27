2 MİLYON EUROYA KİRALANDI

Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Napoli'den Noa Lang'ı kiralayarak yaptı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncuyu 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Bu transfer, devre arası döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olmuştu.