Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang'dan memnun kaldı. Kısa sürede taraftarın beğenisini kazanan yıldız futbolcunun, yeni sezon planlamasında da önemli bir yer tuttuğu görülüyor.
2 MİLYON EUROYA KİRALANDI
Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Napoli'den Noa Lang'ı kiralayarak yaptı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncuyu 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Bu transfer, devre arası döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olmuştu.
GALATASARAY FORMASIYLA KATKI VERDİ
Noa Lang, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 11 resmi karşılaşmada görev aldı. Hollandalı yıldız, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki etkili görüntüsü, teknik heyetin oyuncuyla ilgili kararında belirleyici oldu.