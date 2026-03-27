Sarı-kırmızılıların soru-cevap programında konuşan İlkay Gündoğan, kariyerinin en özel anlarından birine de değindi. Şampiyonlar Ligi finalini üçüncü denemesinde kazanabildiğini hatırlatan yıldız futbolcu, kupayı İstanbul'da kaldırmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

İlkay Gündoğan, daha önce iki kez kaybettiği finalin ardından üçüncü denemesinde kupaya uzanmanın büyük gurur verdiğini dile getirdi. İstanbul'da kazanılan bu şampiyonluğun kendisi için çok özel olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, hem Manchester City kaptanı olarak hem de lig ve kupanın ardından Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın unutulmaz bir duygu olduğunu ifade etti.

MANCHESTER CITY MAÇI BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ

Galatasaray formasıyla deplasmanda Manchester City'ye karşı oynadığı karşılaşmaya da değinen İlkay Gündoğan, o gün büyük gurur yaşadığını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla hem kulübü hem camiayı hem de ülkeyi temsil etmenin çok özel bir duygu olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, eski takım arkadaşlarına ve eski teknik direktörüne karşı sahaya çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

İlkay Gündoğan, mağlubiyete rağmen o maçın kendisi adına çok mutlu ve çok özel bir gün olduğunu ifade etti. Deneyimli oyuncu, bu karşılaşmanın kendileri için değerli bir tecrübe olduğunu da sözlerine ekledi.