Sarı-kırmızılıların soru-cevap programında konuşan İlkay Gündoğan, kariyerinin en özel anlarından birine de değindi. Şampiyonlar Ligi finalini üçüncü denemesinde kazanabildiğini hatırlatan yıldız futbolcu, kupayı İstanbul'da kaldırmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İTİRAFI
İlkay Gündoğan, daha önce iki kez kaybettiği finalin ardından üçüncü denemesinde kupaya uzanmanın büyük gurur verdiğini dile getirdi. İstanbul'da kazanılan bu şampiyonluğun kendisi için çok özel olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, hem Manchester City kaptanı olarak hem de lig ve kupanın ardından Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın unutulmaz bir duygu olduğunu ifade etti.
MANCHESTER CITY MAÇI BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ
Galatasaray formasıyla deplasmanda Manchester City'ye karşı oynadığı karşılaşmaya da değinen İlkay Gündoğan, o gün büyük gurur yaşadığını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla hem kulübü hem camiayı hem de ülkeyi temsil etmenin çok özel bir duygu olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, eski takım arkadaşlarına ve eski teknik direktörüne karşı sahaya çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.
İlkay Gündoğan, mağlubiyete rağmen o maçın kendisi adına çok mutlu ve çok özel bir gün olduğunu ifade etti. Deneyimli oyuncu, bu karşılaşmanın kendileri için değerli bir tecrübe olduğunu da sözlerine ekledi.
EN BÜYÜK HAYALİM GALATASARAY'DI
İlkay Gündoğan'ın açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise çocukluk hayaline dair sözleri oldu. Başarılı orta saha, futbola başladığı dönemde en büyük hayalinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğunu söyledi. Bu hayalin gerçekleşmesinin kendisinde büyük heyecan, mutluluk ve gurur yarattığını dile getirdi.
ALİ SAMİ YEN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Kariyerinde Ali Sami Yen'de bu taraftarın önünde Galatasaray formasıyla sahaya çıkmanın kendisi için çok özel bir gün olduğunu belirten İlkay Gündoğan, bu anın hem kendisi hem de ailesi için ayrı bir değer taşıdığını ifade etti. Tecrübeli futbolcunun bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.