Nagelsmann'ın daha önce yalnızca birbirine uyum sağlayan oyunculara güveneceğini söylediğini hatırlatan Mario Basler, buna rağmen Antonio Rüdiger'in yeniden kadroya alınmasını eleştirdi. Deneyimli isim, bu kararın ardından Alman teknik adama olan güvenini tamamen kaybettiğini dile getirdi.
RÜDIGER VE SANE TEPKİSİ
Mario Basler, Antonio Rüdiger'in yeniden milli takıma çağrılmasını ağır sözlerle değerlendirdi. Basler, bu kararla birlikte daha önce ortaya konan değerlerin çiğnendiğini söyledi. Leroy Sane'nin kadroda yer almasına da tepki gösteren eski futbolcu, bu tercihin kendisi açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Basler, özellikle Julian Nagelsmann'ın söylemleriyle kararları arasında ciddi bir çelişki gördüğünü vurguladı. Alman eski yıldız, kadro tercihleri sonrası teknik heyete olan inancının kalmadığını söyledi.
"BU TAM BİR REZALET"
Açıklamalarında oldukça sert ifadeler kullanan Mario Basler, Rüdiger'in yeniden davet edilmesini tam bir rezalet olarak nitelendirdi. Alman futbol adamı, bu kararın milli takım içinde daha önce savunulan anlayışla bağdaşmadığını savundu.
FEDERASYONA DA YÜKLENDİ
Mario Basler yalnızca kadro seçimine değil, Alman Futbol Federasyonu'na da tepki gösterdi. Federasyona artık inanmadığını söyleyen Basler, futbol antrenörlüğü lisansı için üyeliğini de iptal ettiğini açıkladı. Alman eski futbolcu, federasyona artık bir euro daha vermeyeceğini söyledi.
NAGELSMANN İÇİN AYRILIK İDDİASI
Almanya Milli Takımı ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Julian Nagelsmann hakkında da konuşan Basler, dikkat çeken bir tahminde bulundu. Tecrübeli isim, Nagelsmann'ın Dünya Kupası sonrasında görevinden ayrılabileceğini düşündüğünü söyledi.
ALMANYA'NIN DÜNYA KUPASI ŞANSI
Mario Basler, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki hedefiyle ilgili de konuştu. Tüm oyuncular formda olduğunda takımın çeyrek finale çıkabilecek güçte olduğunu söyleyen Basler, mevcut kadro yapısıyla bu ihtimale şaşıracağını dile getirdi. Rüdiger ve Sane'nin yer aldığı kadronun beklentileri karşılamasının zor olduğunu savundu.
HAMANN DA KARARA ŞAŞIRDI
Alman futbolunun bir başka önemli ismi Dietmar Hamann da Leroy Sane tercihini eleştiren açıklamalar yaptı. Hamann, Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi isimlerin Sane'den daha fazla hak ettiğini söyledi. Deneyimli yorumcu, Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasını anlaşılmaz bulduğunu ifade etti.
SANE'NİN SEZON PERFORMANSI
Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta görev yaptı. Alman yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 asist üretti.