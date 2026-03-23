HAMANN DA KARARA ŞAŞIRDI

Alman futbolunun bir başka önemli ismi Dietmar Hamann da Leroy Sane tercihini eleştiren açıklamalar yaptı. Hamann, Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi isimlerin Sane'den daha fazla hak ettiğini söyledi. Deneyimli yorumcu, Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasını anlaşılmaz bulduğunu ifade etti.

SANE'NİN SEZON PERFORMANSI

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta görev yaptı. Alman yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 asist üretti.