Osimhen'in nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı rehabilitasyon sürecine göre netleşecek.

Yıldız futbolcunun Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği karşılaşmasını da kaçırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Liverpool maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in tedavi süreci merakla takip ediliyordu. Yıldız futbolcunun ameliyat olup olmayacağı gündemdeki yerini korurken Galatasaray, bu belirsizliği resmen sona erdirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Osimhen'in kolundaki kırık nedeniyle operasyona alındığı bildirildi.

Galatasaray ayrıca yıldız oyuncuya geçmiş olsun mesajı gönderdi ve en kısa sürede sahalara dönmesi temennisinde bulundu. Böylece Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili resmi süreç de netlik kazanmış oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen'in ameliyat süreciyle ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, Liverpool ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında sakatlanan futbolcunun, kulüp doktoru Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edildiği ifade edildi.

İYİLEŞME SÜRESİ GÜNDEMDE

Victor Osimhen daha önce yaptığı açıklamada ameliyat olması gerektiğini belirtmiş ve en fazla 5 ila 6 hafta içinde iyileşebileceğini söylemişti. Bu gelişmenin ardından gözler, yıldız golcünün kaç karşılaşmada forma giyemeyeceğine çevrildi.

İlk değerlendirmelere göre Osimhen'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre, Galatasaray'ın kritik maç takvimini doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.