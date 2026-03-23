Victor Osimhen'in oynamayacağı maçlar belli oldu!

Galatasaray’da Victor Osimhen ile ilgili beklenen resmi açıklama geldi. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından kolunda kırık tespit edilen Nijeryalı yıldız, başarılı bir operasyon geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız golcünün ameliyat edildiğini duyurdu. Golcü futbolcunun hangi maçlarda forma giyemeceği de belli oldu. Buna göre ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşısında oynayamayacak. Yine Gençlerbirliği ile bu kez kupada oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

  • Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool maçında sakatlandığı kolundaki kırık nedeniyle kulüp doktoru Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edildi.
  • Nijeryalı golcünün yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması ve 5 ila 6 hafta içinde iyileşmesi bekleniyor.
  • Osimhen'in Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi zor görünüyor.
  • Yıldız futbolcunun Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği karşılaşmasını da kaçırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
  • Osimhen'in nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı rehabilitasyon sürecine göre netleşecek.

Liverpool maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in tedavi süreci merakla takip ediliyordu. Yıldız futbolcunun ameliyat olup olmayacağı gündemdeki yerini korurken Galatasaray, bu belirsizliği resmen sona erdirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Osimhen'in kolundaki kırık nedeniyle operasyona alındığı bildirildi.

GALATASARAY RESMEN DUYURDU

Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen'in ameliyat süreciyle ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, Liverpool ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında sakatlanan futbolcunun, kulüp doktoru Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edildiği ifade edildi.

Galatasaray ayrıca yıldız oyuncuya geçmiş olsun mesajı gönderdi ve en kısa sürede sahalara dönmesi temennisinde bulundu. Böylece Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili resmi süreç de netlik kazanmış oldu.

İYİLEŞME SÜRESİ GÜNDEMDE

Victor Osimhen daha önce yaptığı açıklamada ameliyat olması gerektiğini belirtmiş ve en fazla 5 ila 6 hafta içinde iyileşebileceğini söylemişti. Bu gelişmenin ardından gözler, yıldız golcünün kaç karşılaşmada forma giyemeyeceğine çevrildi.

İlk değerlendirmelere göre Osimhen'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre, Galatasaray'ın kritik maç takvimini doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

KAÇIRMASI BEKLENEN MAÇLAR

Victor Osimhen'in Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ne karşı forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor. Nijeryalı golcünün Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği maçında da takımını yalnız bırakması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Toplamda 5 karşılaşmayı kaçırması beklenen yıldız futbolcunun dönüş tarihi ise tedavi ve iyileşme sürecine göre şekillenecek.

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN BEKLEYİŞ

Osimhen'in nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı ise şimdiden en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Yıldız golcünün bu maçta forma giyip giyemeyeceği, rehabilitasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak netleşecek.

Galatasaray'da hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen'in yokluğu, sezonun kritik bölümünde teknik heyetin planlarını doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılı camiada şimdi gözler, yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihine çevrildi.

