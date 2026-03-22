Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, milli maç arasının ardından yoğun bir fikstüre girecek. Sarı-kırmızılı ekip, kısa sürede üst üste kritik karşılaşmalara çıkacak.
4 GÜNDE İKİ DEPLASMAN
Galatasaray, 4 gün arayla önce Trabzonspor'a ardından Göztepe'ye konuk olacak. Deplasman serisinin ardından sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında mağlup olduğu Kocaelispor ile sahasında karşılaşacak.
HEDEF 9 PUAN
Teknik ekip ve oyuncuların bu zorlu süreçten maksimum puanla çıkmayı hedeflediği öğrenildi.
Galatasaray, üç maçlık periyotta 9 puan toplayarak şampiyonluk yarışında avantajını korumayı planlıyor.