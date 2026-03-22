Uğurcan Çakır İngilizleri peşine taktı! İki dev takımın savaşı başladı

Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında alınan 4-0’lık yenilgiye rağmen ortaya koyduğu performansla Avrupa’da dikkatleri üzerine çekti. Anfield Road’daki mücadelede yaptığı kurtarışlarla öne çıkan milli file bekçisi için Premier Lig’den Newcastle United ve Aston Villa'nın devreye girdiği öne sürüldü.

  • Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 7,41 reyting ortalamasıyla son 16 turu itibarıyla turnuvanın en yüksek ortalamaya sahip üçüncü kalecisi oldu.
  • Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa, Uğurcan Çakır'ı radarına aldı ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabileceği belirtildi.
  • Uğurcan Çakır, sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 27.50 milyon Euro bedelle transfer oldu.
  • Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 12 maçın tamamında görev aldı ve dört maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
  • Uğurcan Çakır, Süper Lig'de 19 maçta forma giydi ve yedi karşılaşmada kalesini gole kapatarak takımına katkı verdi.

Sezon başında 27.50 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, yaz döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olmuştu. Avrupa'dan da ilgi gören 29 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede takımın en önemli isimleri arasına girdi.

MUSLERA SONRASI GÜVEN VERDİ

Galatasaray'da uzun yıllar kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından gözler yeni kaleciye çevrilmişti. Bu süreçte kaleye geçen Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla beklentileri karşılayan isim oldu. Tecrübeli eldiven, istikrarlı görüntüsüyle savunmanın en kritik parçalarından biri haline geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNE ÇIKTI

Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 12 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. Toplam 1088 dakika sahada kalan milli kaleci, kalesinde 19 gol gördü. Dört maçta rakiplerine gol izni vermeyen Uğurcan, 7,41 reyting ortalamasıyla son 16 turu itibarıyla turnuvanın en yüksek ortalamaya sahip üçüncü kalecisi konumuna yükseldi.

PREMIER LİG EKİPLERİ TAKİPTE

Liverpool maçlarındaki performansının ardından Uğurcan Çakır'ın İngiltere'de daha yakından izlenmeye başladığı belirtildi. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa'nın milli kaleciyi radarına aldığı ifade edildi. İngiliz kulüplerinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabileceği konuşuluyor.

LİGDEKİ PERFORMANSIYLA PARLADI

Uğurcan Çakır, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla ligde 19 maçta görev yaptı. 1710 dakika sahada kalan deneyimli kaleci, 14 gole engel olamadı. Yedi karşılaşmada ise kalesini gole kapatarak takımına önemli katkı verdi. Gösterdiği istikrarlı performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini artıran başlıca etkenlerden biri oldu.

