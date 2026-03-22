Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 7,41 reyting ortalamasıyla son 16 turu itibarıyla turnuvanın en yüksek ortalamaya sahip üçüncü kalecisi oldu.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa, Uğurcan Çakır'ı radarına aldı ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabileceği belirtildi.

Uğurcan Çakır, sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 27.50 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 12 maçın tamamında görev aldı ve dört maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Uğurcan Çakır, Süper Lig'de 19 maçta forma giydi ve yedi karşılaşmada kalesini gole kapatarak takımına katkı verdi.

Sezon başında 27.50 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, yaz döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olmuştu. Avrupa'dan da ilgi gören 29 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede takımın en önemli isimleri arasına girdi.

MUSLERA SONRASI GÜVEN VERDİ Galatasaray'da uzun yıllar kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından gözler yeni kaleciye çevrilmişti. Bu süreçte kaleye geçen Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla beklentileri karşılayan isim oldu. Tecrübeli eldiven, istikrarlı görüntüsüyle savunmanın en kritik parçalarından biri haline geldi.