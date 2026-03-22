Sezon başında 27.50 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, yaz döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olmuştu. Avrupa'dan da ilgi gören 29 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede takımın en önemli isimleri arasına girdi.
MUSLERA SONRASI GÜVEN VERDİ
Galatasaray'da uzun yıllar kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından gözler yeni kaleciye çevrilmişti. Bu süreçte kaleye geçen Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla beklentileri karşılayan isim oldu. Tecrübeli eldiven, istikrarlı görüntüsüyle savunmanın en kritik parçalarından biri haline geldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNE ÇIKTI
Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 12 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. Toplam 1088 dakika sahada kalan milli kaleci, kalesinde 19 gol gördü. Dört maçta rakiplerine gol izni vermeyen Uğurcan, 7,41 reyting ortalamasıyla son 16 turu itibarıyla turnuvanın en yüksek ortalamaya sahip üçüncü kalecisi konumuna yükseldi.
PREMIER LİG EKİPLERİ TAKİPTE
Liverpool maçlarındaki performansının ardından Uğurcan Çakır'ın İngiltere'de daha yakından izlenmeye başladığı belirtildi. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa'nın milli kaleciyi radarına aldığı ifade edildi. İngiliz kulüplerinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabileceği konuşuluyor.
LİGDEKİ PERFORMANSIYLA PARLADI
Uğurcan Çakır, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla ligde 19 maçta görev yaptı. 1710 dakika sahada kalan deneyimli kaleci, 14 gole engel olamadı. Yedi karşılaşmada ise kalesini gole kapatarak takımına önemli katkı verdi. Gösterdiği istikrarlı performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini artıran başlıca etkenlerden biri oldu.