Galatasaray'dan Liverpool açıklaması! "Özür bile dilemediler"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool ile oynanan karşılaşmada parmağı kopan Noa Lang'ın sağlık durumu ve yaşanan sürece ilişkin sert ifadeler kullandı. A Spor ekranlarında konuşan Yazgan, İngiliz ekibinin olay karşısındaki tutumunu eleştirirken, kulüp cephesinden herhangi bir özür gelmemesine dikkat çekti. Sarı-kırmızılı yönetici, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

  • Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Noa Lang'ın sakatlığı sonrası Liverpool'dan ne kulübe ne de oyuncuya özür gelmediğini açıkladı.
  • Yazgan, Liverpool'un özür dilemek yerine Ibrahima Konate'ye yönelik sosyal medya söylemlerini gündeme getirerek konuyu farklı yöne çekmeye çalıştığını iddia etti.
  • Galatasaray yönetimi, yaşanan olayın takipçisi olacaklarını ve konuyu kapanmış dosya olarak görmeyeceklerini bildirdi.
  • Eray Yazgan, Liverpool maçında istedikleri sonucu alamadıklarını ancak bu seviyelerde kalıcı olduklarını belirtti.

Liverpool karşılaşmasının ardından gündeme taşınan olayla ilgili konuşan Eray Yazgan, Galatasaray cephesinin yaşanan süreci yakından takip ettiğini ortaya koydu. Noa Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlığın ardından beklenen tavrın ortaya konmadığını söyleyen Yazgan, İngiliz kulübünün sessizliğine sert sözlerle yüklendi.

TEK BİR ÖZÜR BİLE GELMEDİ

Eray Yazgan, Liverpool tarafından ne kulübe ne de oyuncuya yönelik herhangi bir özür yapılmadığını söyledi. Bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirten Galatasaray Genel Sekreteri, suskunluğun ve sorumluluğun görmezden gelinmesinin olayın üzerini örtme çabası anlamına geldiğini ifade etti. Sarı-kırmızılı cephede en çok öne çıkan başlıklardan biri de bu tavır oldu.

GÜNDEM DEĞİŞTİRME İDDİASI

Galatasaray cephesi, Liverpool'un konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını da savundu. Eray Yazgan, İngiliz kulübünün özür dilemek yerine kendi oyuncusu Ibrahima Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını öne sürdüğü söylemleri gündeme taşıdığını ifade etti. Bu yaklaşımın, yaşanan ciddi olayın merkezini değiştirme çabası olarak değerlendirildiği görüldü.

Yazgan, ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum bulunduğunu vurgularken, Liverpool'un gündemi başka bir noktaya taşımaya çalıştığını söyledi.

GALATASARAY'DAN KARARLILIK MESAJI

Eray Yazgan, yaşanan olayın takipçisi olacaklarını net sözlerle ortaya koydu. Galatasaray'ın bu süreci kapanmış bir dosya olarak görmediğini belirten sarı-kırmızılı yönetici, işin peşini bırakmayacaklarını söyleyerek kararlılık mesajı verdi. Bu açıklama, kulübün konuya yaklaşımında geri adım atmayacağını gösterdi.

Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık sonrası verilen bu mesaj, Galatasaray cephesinde olayın uzun süre gündemde kalacağını da ortaya koydu. Yönetimin tavrı, oyuncu sağlığına ilişkin başlıklarda daha sert ve daha net bir duruş sergilendiğini gösteren açıklamalar arasında yer aldı.

LIVERPOOL MAÇININ SONUCUNA DA DEĞİNDİ

Eray Yazgan, Liverpool ile oynanan karşılaşmanın sonucuna da değindi. Sarı-kırmızılı yönetici, iki gün önce oynanan mücadelede istedikleri sonuçla sahadan ayrılamadıklarını söyledi. Buna karşın bu seviyelerde kalıcı olmanın önemine işaret eden Yazgan, Galatasaray'ın bunu başarmış durumda olduğunu ifade etti.

