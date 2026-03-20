Eray Yazgan, Liverpool maçında istedikleri sonucu alamadıklarını ancak bu seviyelerde kalıcı olduklarını belirtti.

Galatasaray yönetimi, yaşanan olayın takipçisi olacaklarını ve konuyu kapanmış dosya olarak görmeyeceklerini bildirdi.

Yazgan, Liverpool'un özür dilemek yerine Ibrahima Konate'ye yönelik sosyal medya söylemlerini gündeme getirerek konuyu farklı yöne çekmeye çalıştığını iddia etti.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Noa Lang'ın sakatlığı sonrası Liverpool'dan ne kulübe ne de oyuncuya özür gelmediğini açıkladı.

Liverpool karşılaşmasının ardından gündeme taşınan olayla ilgili konuşan Eray Yazgan, Galatasaray cephesinin yaşanan süreci yakından takip ettiğini ortaya koydu. Noa Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlığın ardından beklenen tavrın ortaya konmadığını söyleyen Yazgan, İngiliz kulübünün sessizliğine sert sözlerle yüklendi.

Eray Yazgan, Liverpool tarafından ne kulübe ne de oyuncuya yönelik herhangi bir özür yapılmadığını söyledi. Bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirten Galatasaray Genel Sekreteri, suskunluğun ve sorumluluğun görmezden gelinmesinin olayın üzerini örtme çabası anlamına geldiğini ifade etti. Sarı-kırmızılı cephede en çok öne çıkan başlıklardan biri de bu tavır oldu.

GÜNDEM DEĞİŞTİRME İDDİASI

Galatasaray cephesi, Liverpool'un konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını da savundu. Eray Yazgan, İngiliz kulübünün özür dilemek yerine kendi oyuncusu Ibrahima Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını öne sürdüğü söylemleri gündeme taşıdığını ifade etti. Bu yaklaşımın, yaşanan ciddi olayın merkezini değiştirme çabası olarak değerlendirildiği görüldü.

Yazgan, ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum bulunduğunu vurgularken, Liverpool'un gündemi başka bir noktaya taşımaya çalıştığını söyledi.