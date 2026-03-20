İngiliz devi, futbol camiasının bu tablo karşısında ortak tavır göstermesi gerektiğini duyurdu. Yalnızca kınama cümlelerinin yeterli olmadığını öne çıkaran Liverpool, sosyal medya şirketlerinin sorumluluk üstlenmesini ve gecikmeden adım atmasını istedi. Kulüp, bu platformların söz konusu istismarı durduracak teknolojiye, kaynağa ve güce sahip olduğunu ancak buna rağmen sorunun devam ettiğini güçlü ifadelerle gündeme taşıdı.

Liverpool, ırkçı nefretin kontrolsüz şekilde yayılmasının bir tercih olduğuna dikkat çekerken, bunun oyuncular üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu açık biçimde ortaya koydu. Kulüp, Ibrahima Konate'ye tam destek verdiğini ilan ederken, sorumluların belirlenmesi için ilgili makamlarla da birlikte çalışacağını duyurdu.

PREMIER LİG'DEN DE DESTEK GELDİ Konate'ye yönelik saldırılar sonrası Premier Lig de sessiz kalmadı. İngiltere'nin en üst düzey futbol organizasyonu, Liverpool ile birlikte Ibrahima Konate'ye yönelen iğrenç ırkçı istismarı en güçlü şekilde kınadı. Premier Lig, oyuncuya ve kulübe tam destek verildiğini duyurarak futbol kamuoyuna net bir mesaj gönderdi.

Premier Lig açıklamasında, oyuncuların sosyal medya üzerinden maruz kaldığı sürekli ırkçılığın büyük bir rahatsızlık yarattığı vurgulandı. Ayrımcı saldırıların ne futbolda ne de daha geniş toplumda kabul görebileceği ifade edilirken, başkalarına yönelik istismarı tercih eden kişilerin bu oyunun bir parçası olarak görülmediği kaydedildi.