Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a konuk olduğu karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 4-0'lık skorla ayrılırken, kalede görev yapan Uğurcan Çakır performansıyla öne çıktı.
11 KURTARIŞLA REKOR KIRDI
Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki kaleci, Anfield'da yaptığı 11 kurtarışla kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Yediği gollere rağmen çok sayıda net pozisyonda gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, farkın açılmasını engelledi.
MUSLERA'NIN REKORUNA ORTAK OLDU
Uğurcan Çakır, bu performansıyla Fernando Muslera'nın Avrupa kupalarındaki 11 kurtarışlık rekorunu da yakaladı. Muslera, 2019 yılında Real Madrid karşısında aynı sayıya ulaşmıştı.
Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Daha fazla atabilirdik ama Galatasaray'ın kalecisi izin vermedi." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı 9.9 puanla tamamlayan milli kaleci, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplam 48 kurtarışa ulaştı.