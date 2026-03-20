Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'da dua

Galatasaray'ın Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı maçta kolu kırılan ve ilk devre çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen, taraftarların ve camiayı üzdü. Nijeryalı forvetin kısa süre içerisinde sahalara dönmesi için dua edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'da dua
  • Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası sağ ön kolundan kırık geçirdi.
  • Osimhen'in koluna alçı uygulandı ve ameliyat olup olmayacağı önümüzdeki günlerde yapılacak ayrıntılı değerlendirmeler sonrası belli olacak.
  • Nijeryalı futbolcunun sahalara dönüş takvimi, tedavi planlaması ve iyileşme sürecinin ardından netleşecek.
  • Osimhen milli araya girilmesinin ardından Nijerya'ya gitti ve ülkesinde destek mesajları aldı.
  • Galatasaray sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yeni kontrollerden çıkacak sonuçlar bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Nijeryalı golcü, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlandı. Mücadele sırasında yaşanan bu talihsiz an, sarı-kırmızılı ekipte büyük üzüntü yarattı.

Karşılaşmanın ardından hastaneye götürülen yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İlk değerlendirmelerin ardından Osimhen'in koluna alçı uygulandı. Tecrübeli golcünün tedavi süreciyle ilgili en kritik kararın ise önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'da dua-2

AMELİYAT KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından gözler yeni kontrollerden çıkacak sonuca çevrildi. Victor Osimhen'in ameliyat olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak ayrıntılı değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Bu gelişme, sarı-kırmızılı takımın hem teknik heyetini hem de taraftarlarını yakından ilgilendiren başlıkların başında yer aldı.

Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından kulüp cephesinde tedavi planlaması öne çıktı. Sağ ön koldaki kırığın durumu ve iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceği, yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinleşecek. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş takvimi de bu sürecin ardından belli olacak.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'da dua-3

NİJERYA'DA GÜNDEM OLDU

Milli araya girilmesinin ardından ülkesi Nijerya'ya giden Victor Osimhen için memleketinde dualar edildi. Galatasaray'ın yıldız ismi için yapılan destek paylaşımları ve iyi dilek mesajları dikkat çekti. Yaşadığı sakatlık sonrası ülkesiyle yeniden bir araya gelen golcü oyuncunun son durumu yakından takip edilmeye başlandı.

Galatasaray'da hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Sağ ön kolundaki kırığın ardından başlatılan süreç, sarı-kırmızılı camianın gündemindeki yerini koruyor. Taraftarlar, yıldız futbolcudan gelecek yeni haberi beklemeye geçti.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'da dua-4

DUA EDİLDİ

Victor Osimhen, milli ara nedeniyle bulunduğu ülkesinde ilgiyle karşılandı. Deneyimli forvet için dua edildi.

