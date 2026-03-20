Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası sağ ön kolundan kırık geçirdi.

Karşılaşmanın ardından hastaneye götürülen yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İlk değerlendirmelerin ardından Osimhen'in koluna alçı uygulandı. Tecrübeli golcünün tedavi süreciyle ilgili en kritik kararın ise önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Nijeryalı golcü, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlandı. Mücadele sırasında yaşanan bu talihsiz an, sarı-kırmızılı ekipte büyük üzüntü yarattı.

AMELİYAT KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından gözler yeni kontrollerden çıkacak sonuca çevrildi. Victor Osimhen'in ameliyat olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak ayrıntılı değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Bu gelişme, sarı-kırmızılı takımın hem teknik heyetini hem de taraftarlarını yakından ilgilendiren başlıkların başında yer aldı.

Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından kulüp cephesinde tedavi planlaması öne çıktı. Sağ ön koldaki kırığın durumu ve iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceği, yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinleşecek. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş takvimi de bu sürecin ardından belli olacak.