UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Nijeryalı golcü, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlandı. Mücadele sırasında yaşanan bu talihsiz an, sarı-kırmızılı ekipte büyük üzüntü yarattı.
Karşılaşmanın ardından hastaneye götürülen yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İlk değerlendirmelerin ardından Osimhen'in koluna alçı uygulandı. Tecrübeli golcünün tedavi süreciyle ilgili en kritik kararın ise önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.
AMELİYAT KARARI BEKLENİYOR
Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından gözler yeni kontrollerden çıkacak sonuca çevrildi. Victor Osimhen'in ameliyat olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak ayrıntılı değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Bu gelişme, sarı-kırmızılı takımın hem teknik heyetini hem de taraftarlarını yakından ilgilendiren başlıkların başında yer aldı.
Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından kulüp cephesinde tedavi planlaması öne çıktı. Sağ ön koldaki kırığın durumu ve iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceği, yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinleşecek. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş takvimi de bu sürecin ardından belli olacak.
NİJERYA'DA GÜNDEM OLDU
Milli araya girilmesinin ardından ülkesi Nijerya'ya giden Victor Osimhen için memleketinde dualar edildi. Galatasaray'ın yıldız ismi için yapılan destek paylaşımları ve iyi dilek mesajları dikkat çekti. Yaşadığı sakatlık sonrası ülkesiyle yeniden bir araya gelen golcü oyuncunun son durumu yakından takip edilmeye başlandı.
Galatasaray'da hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Sağ ön kolundaki kırığın ardından başlatılan süreç, sarı-kırmızılı camianın gündemindeki yerini koruyor. Taraftarlar, yıldız futbolcudan gelecek yeni haberi beklemeye geçti.
DUA EDİLDİ
Victor Osimhen, milli ara nedeniyle bulunduğu ülkesinde ilgiyle karşılandı. Deneyimli forvet için dua edildi.