Galatasaray, son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool'a konuk oldu. İngiltere'ye 1-0'ın avantajıyla giden Cimbom, rakibi karşısında adeta dağıldı.
Ev sahibi ekibin gollerini Dominik Szoboszlai, Ekitike, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah attı.
Sarı kırmızılıların iki yıldızı Victor Osimhen ve Noa Lang, sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada Mac Allister'ın sağ taraftan yerden kullandığı köşe vuruşunda Dominik Szoboszlai, penaltı noktası önünden yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
29. dakikada Abdülkerim'in kafayla geriye pasında araya giren Mohamed Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Salah'ın aşırtmak istediği topu Uğurcan, iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada Salah'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Van Dijk içeri çevirdi. Mac Allister'ın kafa vuruşunda top direkten dönerken, hakem Raczkowski son vuruş öncesinde kaleci Uğurcan'a faul yapıldığını belirledi.
33. dakikada paslaşarak gelişen Liverpool atağında Wirtz, ceza yayı önünden pasını Szoboszlai'ye aktarırken, bu oyuncunun sert şutunda Uğurcan sağına gelen topu çeldi.
45+2. dakikada ceza sahası içinde Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada penaltıyı kullanan Mohamed Salah'ın vuruşunda kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu çelerek gole izin vermedi.
45+5. dakikada Ismail Jakobs'un ceza sahasına ortasında Sallai kafayı vururken top kaleci Alisson'da kaldı.
45+6. dakikada Wirtz'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Salah, dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan kurtarışını yaptı. Seken topu Wirtz tamamlamak isterken, Uğurcan bir kez daha topu çeldi.
48. dakikada Wirtz'in ara pasında Ekitike'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
51. dakikada Mac Allister'ın ceza sahasına ara pasında topla buluşan Salah'ın bekletmeden arka direğe yerden ortasında Ekitike, tek vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
53. dakikada paslaşarak gelişen atakta Salah'ın ceza sahasında sert vuruşunda kaleci Uğurcan topu yumrukladı. Seken topu takip eden Gravenberch'in yerden de seken şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
56. dakikada Wirtz'in ara pasına sağ kanattan koşu yapan Frimpong'un kale önüne çevirdiği top Singo'ya da çarparak filelere gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden Mohamed Salah, ceza yayına doğru ilerleyerek Wirtz ile duvar pası yaptı. Salah, plase vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 4-0
67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekitike, son çizgide topla ilerleyerek pasını Salah'a çıkardı. Salah'ın gelişine vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada sağ kanattan Salah'ın ön direğe çevirdiği topa Mac Allister gelişine vuruş yaparken Uğurcan'dan seken topa Ekitike kafayı vurdu ve top üst ağlarda kaldı.
87. dakikada Szoboszlai'den pasını alan Ekitike'nin ceza yayından dönerek yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
GOLLER
Liverpool, temsilcimiz Galatasaray karşısında Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/LlL9oxvjJd— TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026
Liverpool, Hugo Ekitike'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/U5jb7Sr0yk— TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026
Liverpool, Gravenberch'in attığı golle 3-0 önde. pic.twitter.com/eDRAesPZ3Q— TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026
Liverpool 4-0 Galatasaray— TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026
OKAN BURUK'TAN İLK 11'E 4 DOKUNUŞ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Anfield Stadı'ndaki kritik mücadeleye Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.
Trendyol Süper Lig'de liderlik yarışında avantajını koruyan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Galatasaray, Avrupa'daki yolculuğunu da sürdürmek için sahaya çıktı. İstanbul'da oynanan ilk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, rövanşta İngiltere'de tur bileti için mücadele verdi.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz ve Noa Lang yer aldı.
KULÜBEYE ÇEKİLDİLER
Davinson Sanchez, cezası nedeniyle Liverpool karşısında forma giyemedi. Bu zorunlu değişikliğin yanı sıra Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Noa Lang kulübeye çekildi. Okan Buruk, bu isimlerin yerine Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'yı ilk 11'de görevlendirdi.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin yaptığı bu hamleler, hem savunma dengesini hem de orta saha sertliğini öne çıkaran bir kadro planını beraberinde getirdi. Galatasaray, zorlu deplasmana saha içi dengeyi koruyacak ve geçiş oyununda etkili olacak bir yapı ile çıktı.
SALLAI HÜCUMDA SAĞ KANATTA GÖREV ALDI
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Liverpool karşısında hücumun sağ tarafında görev yaptı. Sarı-kırmızılı formayla ikinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmayla birlikte kulüpteki 71. resmi maçına çıktı.
Okan Buruk, farklı bölgelerde değerlendirdiği Sallai'den daha önce çoğunlukla sağ bekte yararlandı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerindeki maçların büyük bölümünde savunmanın sağında görev aldı. Liverpool karşısında ise Sacha Boey'in önünde daha ileri bir rolde sahaya yerleşti.
GALATASARAY TARAFTARI YASAĞA RAĞMEN TRİBÜNDEYDİ
Galatasaray taraftarı, deplasman yasağına rağmen Anfield tribünlerinde yer aldı. Cezaları nedeniyle maça resmi olarak alınmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, ev sahibi ekip tribünlerinden bilet alarak karşılaşmayı takip etti.
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray taraftarına Juventus ile oynanan son 16 play-off turu rövanş maçındaki olaylar nedeniyle ceza vermişti. Buna rağmen kritik mücadelede takımını yalnız bırakmak istemeyen çok sayıda Türk taraftarın tribünde olduğu görüldü.
Stadyumda yer alan bazı taraftarların Liverpool forması giyerek tribüne giriş yaptığı dikkat çekti. Galatasaraylı futbolseverler, bu şekilde karşılaşmayı yerinden izleme fırsatı buldu.
ANFIELD'DA SON ANDA HAKEM DEĞİŞİKLİĞİ
Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği yaşandı. Karşılaşmayı yönetmesi beklenen Polonyalı hakem Szymon Marciniak, ısınma sırasında sakatlandı. Bu gelişmenin ardından mücadelede düdük dördüncü hakem Pawel Raczkowski'ye geçti.
Maç öncesi yaşanan bu zorunlu değişiklik, gecenin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Böylece Liverpool ile Galatasaray arasındaki kritik rövanş karşılaşmasını Pawel Raczkowski yönetti.
OSIMHEN ŞOKU!
Galatasaray, Liverpool karşısında oynadığı mücadelede Victor Osimhen'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı, karşılaşmanın ilk bölümünde koluna aldığı darbenin ardından oyuna devam etmekte zorlandı.
Maçın 10. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası sağlık ekibi sahaya girdi. Koluna darbe alan Osimhen, karşılaşma içinde tedavi gördü. İlk yarı boyunca oyunun durduğu anlarda müdahale alan tecrübeli futbolcu, ağrılarına rağmen mücadelesini sürdürmeye çalıştı.
İLK YARIDA TEDAVİ GÖRDÜ
Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası ilk yarıda birkaç kez sağlık ekibinin kontrolünden geçti. Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı futbolcu, oyunda kalmak için çaba gösterdi. Ancak aldığı darbenin etkisi, maçın ilerleyen bölümünde daha belirgin hale geldi.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet de oyuncunun durumunu yakından takip etti. İlk yarıda sahada kalan Osimhen, yaşadığı fiziksel soruna rağmen takımına katkı vermeyi sürdürdü.
MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Victor Osimhen, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. İlk 45 dakikanın ardından oyuna devam edemeyen yıldız futbolcunun yerine Noa Lang görev aldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında ikinci yarıya hücum hattında zorunlu bir değişiklikle başladı.
UĞURCAN YİNE SAHNEDE!
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi sahnesinde bir kez daha penaltı kurtararak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı ekibin milli kalecisi, son 16 turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynanan karşılaşmada uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü penaltıda gole izin vermedi.
Mücadelenin son bölümünde topun başına geçen Muhammed Salah, takımının umutlarını artırmak için penaltı noktasına geldi. Ancak Uğurcan Çakır, kritik anda doğru köşeyi bularak topu çıkardı ve Galatasaray adına gecenin en önemli anlarından birine imza attı.
BİR SAKATLIK DAHA!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanında peş peşe yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. İlk yarıda Victor Osimhen'in yaşadığı fiziksel sorunun ardından ikinci yarının başında oyuna dahil olan Noa Lang da karşılaşmayı tamamlayamadı. Hollandalı futbolcu, maçın son bölümünde yaşadığı talihsiz pozisyon sonrası kenara geldi.
Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen'in yerine ikinci yarının başında sahaya çıkan Noa Lang, hücum hattında hareketlilik getirmek için oyuna dahil oldu. Ancak deneyimli futbolcu, karşılaşmanın 80. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
NOA LANG REKLAM PANOLARINA ÇARPTI
Karşılaşmanın 80. dakikasında atağa çıkan Noa Lang, çizgi kenarında dengesini kaybetti. Ayağının kaymasının ardından hızla reklam panolarına çarpan Hollandalı oyuncu, yaşadığı çarpışma sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından sağlık ekipleri sahaya girdi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Noa Lang, aldığı darbenin ardından tedavi görse de oyuna devam edemedi. Teknik heyet, oyuncunun durumunun netleşmesinin ardından zorunlu değişikliğe gitti. Galatasaray'da Hollandalı futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.