AVRUPA'DA 340. SINAV Liverpool deplasmanındaki mücadele, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 340. karşılaşması olarak kayıtlara geçecek. Sarı-kırmızılı ekip, yarım asrı aşan Avrupa serüveninde birçok farklı organizasyonda boy gösterirken, kulüp tarihinin en önemli uluslararası maçlarından birine daha çıkacak. Anfield'daki rövanş, yalnızca çeyrek final hedefi açısından değil, kulübün Avrupa hafızasına eklenecek yeni bir kilometre taşı olması bakımından da öne çıkıyor.

DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda daha önce 17 kez yer aldı; bunların 10'unda elemeleri geçerek, 7'sinde ise doğrudan ana aşamada boy gösterdi. Bu sezon da doğrudan katıldığı Devler Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele eden Galatasaray, Avrupa'nın en büyük sahnesinde bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

SON 16'DA 11. KEZ SAHNEDE Galatasaray, tarihinde 11. kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turunda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon lig aşamasını 20. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 bileti aldı. İlk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup eden Cimbom, şimdi bu avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

KUPA 1'DE 169. RANDEVU Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasında da önemli bir eşiğe geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplamında 169. maçına çıkacak. Bu kulvarda bugüne kadar 46 galibiyet, 40 beraberlik ve 82 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, rakip fileleri 181 kez havalandırdı, kalesinde ise 279 gol gördü. Şampiyonlar Ligi elemeleri dahil edildiğinde ise sarı-kırmızılıların bu organizasyondaki toplam maç sayısı daha da yukarı çıkıyor.