Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile çeyrek finale yükselmek adına kozlarını paylaşacak. Cimbom, Anfield Road'dan zaferle dönerek taraftarlarını sevindirmek amacında.
İLK MAÇ 1-0 BİTTİ
Aslan saat 23.00'te Anfield'da oynanacak mücadeleye ilk maçtaki 1-0'lık avantajla çıkacak. Galatasaray, rövanşta kazanması ya da berabere kalması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Liverpool'un tek farklı galibiyeti uzatmayı getirecek, İngiliz ekibinin iki veya daha fazla farkla kazanması halinde ise tur atlayan taraf ev sahibi olacak.
3. ZAFER PEŞİNDE
Bu sezon lig aşamasında da Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, İngiliz devine karşı üst üste üçüncü galibiyetini alarak çeyrek finale yükselmenin peşinde olacak. Galatasaray cephesi, deplasmandaki zorlu atmosfere rağmen avantajı koruyup Avrupa'da son sekiz takım arasına kalmayı hedefliyor.
AVRUPA'DA 340. SINAV
Liverpool deplasmanındaki mücadele, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 340. karşılaşması olarak kayıtlara geçecek. Sarı-kırmızılı ekip, yarım asrı aşan Avrupa serüveninde birçok farklı organizasyonda boy gösterirken, kulüp tarihinin en önemli uluslararası maçlarından birine daha çıkacak. Anfield'daki rövanş, yalnızca çeyrek final hedefi açısından değil, kulübün Avrupa hafızasına eklenecek yeni bir kilometre taşı olması bakımından da öne çıkıyor.
DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON
Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda daha önce 17 kez yer aldı; bunların 10'unda elemeleri geçerek, 7'sinde ise doğrudan ana aşamada boy gösterdi. Bu sezon da doğrudan katıldığı Devler Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele eden Galatasaray, Avrupa'nın en büyük sahnesinde bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.
SON 16'DA 11. KEZ SAHNEDE
Galatasaray, tarihinde 11. kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turunda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon lig aşamasını 20. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 bileti aldı. İlk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup eden Cimbom, şimdi bu avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak.
KUPA 1'DE 169. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasında da önemli bir eşiğe geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplamında 169. maçına çıkacak. Bu kulvarda bugüne kadar 46 galibiyet, 40 beraberlik ve 82 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, rakip fileleri 181 kez havalandırdı, kalesinde ise 279 gol gördü. Şampiyonlar Ligi elemeleri dahil edildiğinde ise sarı-kırmızılıların bu organizasyondaki toplam maç sayısı daha da yukarı çıkıyor.
SON 21 MAÇIN 14'ÜNDE YENİLMEDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 maçın 14'ünde mağlup olmadı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup ve lig aşamasıyla sonrasını kapsayan son 29 maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Anfield'daki mücadele, bu tabloyu daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak görülüyor.
TURU GEÇERSE RAKİBİ PSG
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finaldeki rakibi Paris Saint-Germain olacak. Fransız ekibi, Chelsea'yi toplamda 8-2 ile geçerek son sekize kaldı ve bu eşleşmenin galibini beklemeye başladı. Bu nedenle Anfield'daki mücadele, Galatasaray için yalnızca tur bileti değil, aynı zamanda PSG eşleşmesinin kapısını açacak dev bir Avrupa gecesi anlamı taşıyor.
ASLAN FORMDA LIVERPOOL BASKI ALTINDA
Galatasaray son beş maçını kazandı. Liverpool ise son beş resmi maçında dalgalı bir grafik sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek moralli şekilde İngiltere'ye gitti. Liverpool ise hafta sonunda Tottenham ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve rövanş öncesi eleştirilerin odağında kaldı. Arne Slot da maç öncesinde takımının ilk maçtaki 1-0'lık mağlubiyeti çevirmek için taraftar desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
DAVINSON SANCHEZ YOK
Galatasaray'da rövanş öncesi en önemli eksik Davinson Sanchez olacak. Kolombiyalı stoper, İstanbul'daki ilk maçta gördüğü kart nedeniyle bir maçlık cezasını Anfield'da çekecek. Arda Ünyay da sakatlığı nedeniyle kadro dışında kaldı. genç kaleci Enes Büyük'ün de omuz problemi yaşadığı bilgisi paylaşıldı. Teknik direktör Okan Buruk, buna rağmen takımlarının yalnızca skoru korumak için değil, gol bularak turu almak için sahaya çıkacağını belirtti.
LIVERPOOL'DA GOMEZ ŞÜPHESİ, KONATE HAZIR
Liverpool cephesinde ise Joe Gomez'in durumu belirsizliğini koruyor. Kulübün resmi açıklamasına göre İngiliz savunmacı, son idmana katılamadı ve maç saatinde değerlendirilecek. Buna karşılık İbrahima Konate'nin hazır olduğu ve görev alabilecek durumda bulunduğu açıklandı. Ayrıca Alexander Isak'ın bireysel çalışmalarını sürdürmesine rağmen hem Galatasaray maçında hem de hafta sonundaki Brighton karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.
OKAN BURUK'TAN NET MESAJ
Liverpool'un resmi sitesinde yer alan açıklamalarda Okan Buruk, Galatasaray'ın Anfield'a yalnızca kaybetmemek için gelmediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, böyle maçlarda başarılı olmak için gol düşünmek zorunda olduklarını vurguladı.
LIVERPOOL CEPHESİNDEN SAYGI DOLU SÖZLER
UEFA önizlemesinde Arne Slot, Galatasaray'a karşı bu sezon iki kez oynadıklarını ve iki maçı da kaybettiklerini hatırlattı. Hollandalı teknik adam, bu kez ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini söylerken, ayrıntıların bu turu belirleyeceğini vurguladı. Liverpool kaptanı Andy Robertson da takımın son sekizde olabilecek kalitede olduğunu ancak bunu sahada göstermek zorunda olduklarını ifade etti.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool:Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray:Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.