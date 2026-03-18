Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile kozlarını paylaştı. İngiltere'de 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan Cimbom hiç beklemediği bir durum yaşadı.
NOA LANG GİRDİ
Victor Osimhen, ilk yarıda kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Nijeryalı golcüye bandaj takıldı. Golcü oyuncu bir süre kendisini denedi. İlk etapta Noa Lang'ın kenarda hazırlandığı gözüktü ancak kendisi devam etti.
26 yaşındaki forvet, ikinci yarıda yerini Noa Lang'a bıraktı.
OSIMHEN'İN DURUMU
Liverpool mücadelesinde maçı tamamlayamayan Osimhen'in kolunda kırık olduğu öğrenildi. Golcü futbolcu, kolunun sarılmasının ardından kendini denese de maça devam edememişti. Cimbom, ligdeki bir sonraki maçını ise Trabzonspor ile Trabzon'da oynayacak.
NOA LANG DA SAKATLANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanına çıkan Galatasaray'da ikinci sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Noa Lang, yaşadığı talihsiz pozisyonun ardından mücadeleye devam edemedi.
Galatasaray'da ilk yarıda sakatlanan Victor Osimhen'in yerine devre arasında sahaya çıkan Noa Lang, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında hücum hattında ikinci kez zorunlu değişikliğe gitti.
OSİMHEN'İN KOLUNDA KIRIK LANG'IN PARMAĞINDA KESİK
Galatasaray, Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var. Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti."dedi.