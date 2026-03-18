CANLI YAYIN
Geri

Victor Osimhen'in kolu kırıldı Noa Lang'ın parmağında ciddi kesik! Galatasaray'a iki kötü haber

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların Nijeryalı forveti Osimhen, kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine giren Noa Lang da reklam panolarına çarpıp sakatlandı. Hollandalı futbolcunun parmağında ciddi bir kesik nedeniyle hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Kulüp, Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, baş parmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Victor Osimhen'in kolu kırıldı Noa Lang'ın parmağında ciddi kesik! Galatasaray'a iki kötü haber
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray'da Victor Osimhen, Liverpool maçında kolundan aldığı darbe sonucu sağ ön kolunda kırık tespit edildi ve alçı yapıldı.
  • Osimhen'in ameliyat olup olmayacağına dair karar önümüzdeki günlerde verilecek.
  • Osimhen'in yerine ikinci yarıda oyuna giren Noa Lang'ın sağ el başparmağında ciddi kesik oluştu ve ameliyata alınacak.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda mağlup oldu.
  • Teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemini eleştirdi ve Liverpool'un galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile kozlarını paylaştı. İngiltere'de 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan Cimbom hiç beklemediği bir durum yaşadı.

Victor Osimhen'in kolu kırıldı Noa Lang'ın parmağında ciddi kesik! Galatasaray'a iki kötü haber-2

NOA LANG GİRDİ

Victor Osimhen, ilk yarıda kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Nijeryalı golcüye bandaj takıldı. Golcü oyuncu bir süre kendisini denedi. İlk etapta Noa Lang'ın kenarda hazırlandığı gözüktü ancak kendisi devam etti.

26 yaşındaki forvet, ikinci yarıda yerini Noa Lang'a bıraktı.

Victor Osimhen'in kolu kırıldı Noa Lang'ın parmağında ciddi kesik! Galatasaray'a iki kötü haber-3

OSIMHEN'İN DURUMU

Liverpool mücadelesinde maçı tamamlayamayan Osimhen'in kolunda kırık olduğu öğrenildi. Golcü futbolcu, kolunun sarılmasının ardından kendini denese de maça devam edememişti. Cimbom, ligdeki bir sonraki maçını ise Trabzonspor ile Trabzon'da oynayacak.

Victor Osimhen'in kolu kırıldı Noa Lang'ın parmağında ciddi kesik! Galatasaray'a iki kötü haber-4

NOA LANG DA SAKATLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanına çıkan Galatasaray'da ikinci sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Noa Lang, yaşadığı talihsiz pozisyonun ardından mücadeleye devam edemedi.

Galatasaray'da ilk yarıda sakatlanan Victor Osimhen'in yerine devre arasında sahaya çıkan Noa Lang, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında hücum hattında ikinci kez zorunlu değişikliğe gitti.

Victor Osimhen'in kolu kırıldı Noa Lang'ın parmağında ciddi kesik! Galatasaray'a iki kötü haber-5

OSİMHEN'İN KOLUNDA KIRIK LANG'IN PARMAĞINDA KESİK

Galatasaray, Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Victor Osimhen'in kolu kırıldı Noa Lang'ın parmağında ciddi kesik! Galatasaray'a iki kötü haber-6

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var. Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti."dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler