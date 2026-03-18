CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'ın yeni maestrosu Konstantinos Karetsas! Transferde bonservis belli oldu

Galatasaray, bu sezon üç kulvarda da yoluna devam ederken gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi özellikle hücum hattının arkasına yapılacak takviye öne çıkarken, gündeme gelen isimlerden biri de Genk forması giyen Konstantinos Karetsas oldu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, Belçika ekibi Genk'te forma giyen 18 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas için 30 milyon euro bütçe ayırdı.
  • Genk, Karetsas için 45 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
  • AC Milan, Real Madrid, Manchester City, RB Leipzig ve Ajax da Karetsas'ı transfer gündemine aldı.
  • Karetsas bu sezon Genk'te 41 maçta 3 gol ve 16 asist kaydetti.
  • Galatasaray, gelecek sezon için 10 numara mevkiini güçlendirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, sezonun son bölümüne avantajlı girmenin hesaplarını yaparken bir yandan da yaz transfer dönemine odaklandı. Kadro kalitesini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için orta saha ve hücum bağlantısını güçlendirecek bir 10 numara transferini öncelikli başlıklar arasına aldı.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Belçika Pro League ekiplerinden Genk'te forma giyen 18 yaşındaki Yunan futbolcu Konstantinos Karetsas'ı gündemine aldığı öne çıktı. Genç yaşına rağmen Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Karetsas için sarı-kırmızılıların önemli bir bütçeyi masaya koyduğu konuşuluyor.

GALATASARAY'DA KARETSAS HAMLESİ

Galatasaray'ın genç yıldızı kadrosuna katabilmek adına 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, uzun vadeli kadro yapılanması içinde önemli bir yatırım olarak görülen Karetsas transferini yakından takip ettiği ifade ediliyor. Hücum organizasyonlarında yaratıcı rol üstlenebilen genç futbolcu, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Konstantinos Karetsas için yalnızca Galatasaray'ın değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisi bulunuyor. Genç oyuncunun transfer gündeminde AC Milan, Real Madrid, Manchester City, RB Leipzig ve Ajax gibi önemli takımların da yer aldığı ifade ediliyor. Bu tablo, yaz transfer döneminde Karetsas için ciddi bir rekabet yaşanabileceğini gösteriyor.

Avrupa devlerinin radarına giren bir oyuncu için Galatasaray'ın erken adım atma isteği de dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, yükselen piyasa değeriyle öne çıkan genç futbolcuyu transfer ederek hem kadro kalitesini artırmayı hem de geleceğe dönük güçlü bir yatırım yapmayı amaçlıyor.

GENK'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Belçika temsilcisi Genk'in, 18 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor. Bu rakam, transfer sürecinin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Galatasaray'ın konuşulan 30 milyon euroluk bütçesi ile Genk'in beklentisi arasında fark bulunması, pazarlık sürecini belirleyecek ana unsur olabilir.

Genç yaşına rağmen yüksek piyasa değerine ulaşan Karetsas, Avrupa futbolunda gelecek vadeden orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Bu nedenle transfer sürecinde yalnızca bonservis bedeli değil, oyuncuya sunulacak sportif proje de belirleyici bir rol oynayacak.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Konstantinos Karetsas, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Genç orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 16 asistlik katkı verdi. Skor üretiminin yanı sıra hazırlayıcı kimliğiyle öne çıkan futbolcu, takım oyununa sunduğu katkıyla da dikkat çekti.

Yunanistan Milli Takımı formasını da 9 kez giyen 18 yaşındaki oyuncu, milli takım kariyerinde 3 gollük katkı sağladı. Hem kulüp hem milli takım düzeyinde ortaya koyduğu performans, Karetsas'ın Avrupa transfer piyasasında neden bu kadar ilgi gördüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler