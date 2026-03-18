Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Belçika Pro League ekiplerinden Genk'te forma giyen 18 yaşındaki Yunan futbolcu Konstantinos Karetsas'ı gündemine aldığı öne çıktı. Genç yaşına rağmen Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Karetsas için sarı-kırmızılıların önemli bir bütçeyi masaya koyduğu konuşuluyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, sezonun son bölümüne avantajlı girmenin hesaplarını yaparken bir yandan da yaz transfer dönemine odaklandı. Kadro kalitesini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için orta saha ve hücum bağlantısını güçlendirecek bir 10 numara transferini öncelikli başlıklar arasına aldı.

Galatasaray'ın genç yıldızı kadrosuna katabilmek adına 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, uzun vadeli kadro yapılanması içinde önemli bir yatırım olarak görülen Karetsas transferini yakından takip ettiği ifade ediliyor. Hücum organizasyonlarında yaratıcı rol üstlenebilen genç futbolcu, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Konstantinos Karetsas için yalnızca Galatasaray'ın değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisi bulunuyor. Genç oyuncunun transfer gündeminde AC Milan, Real Madrid, Manchester City, RB Leipzig ve Ajax gibi önemli takımların da yer aldığı ifade ediliyor. Bu tablo, yaz transfer döneminde Karetsas için ciddi bir rekabet yaşanabileceğini gösteriyor.

Avrupa devlerinin radarına giren bir oyuncu için Galatasaray'ın erken adım atma isteği de dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, yükselen piyasa değeriyle öne çıkan genç futbolcuyu transfer ederek hem kadro kalitesini artırmayı hem de geleceğe dönük güçlü bir yatırım yapmayı amaçlıyor.