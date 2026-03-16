Gabriel Sara’ya Brezilya yolu

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan maçlarının kadrosunu açıklıyor. Galatasaray’ın orta sahası Gabriel Sara’nın milli takıma davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Brezilya Milli Takımı'nda gözler bugün açıklanacak kadroya çevrildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosunu duyuracak. Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'nın da listeye girmesi bekleniyor.

TAFFAREL'DEN OLUMLU REFERANS

Sarı-kırmızılı takımın kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in olumlu referansı sonrası Ancelotti'nin Sara'yı yakından takip ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında Brezilyalı orta sahayı dikkatle izlediği ve performansından etkilendiği belirtildi.

MİLLİ DAVET DEĞERİNİ ARTIRABİLİR

Brezilya Milli Takımı'ndan davet alması halinde Gabriel Sara'nın piyasa değerinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 38 maçta forma giyen Brezilyalı orta saha, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

