Spaletti'den Galatasaray itirafı

Maçın kırılma anlarına değinen İtalyan teknik adam, "Sadece futbolda değil, hayatta da her zaman kendine güvenmelisin. Üzerimizde büyük bir yük vardı ve şanssız olduğumuz anlar yaşadık. Takımım önemli şeyler gösterdi. Oyunumuzun geliştiğini görüyorum ve sezon sonunda çok iyi bir performans ortaya koyacağımıza inanıyorum." dedi.

Sezon sonu hedefiyle ilgili konuşan Spalletti, "Ben dördüncü sıra için, bu pozisyon için yaşıyorum." ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ YORGUNLUĞU

Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin etkisine de değinerek, "Yorgunluk, hayal kırıklığı ve acıyla ayrıldığınız bir süreçten sonra toparlanmak kolay değil. Roma'nın gollerinden sonra yeniden dengeyi sağlamak zor oldu ama oyuncular kendilerine inandı." diye konuştu.

66 yaşındaki teknik adam, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, "Taraftarlar şu anda bize gerçekten yardımcı oluyor. Onlar yanımızda olduğunda her şey daha az stresli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'a elenmişti.