Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının 4. ve son hafta maçları bugün oynanacak. Tüm karşılaşmalar A Spor ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi :03 Mart 2026 , 08:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında son viraja girildi. Turkuvaz Medya'nın yayınladığı organizasyonda bugün A Grubu maçları oynanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Saat 13.00'te Fethiyespor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Burak Olcar yönetecek.

Saat 15.30'da ise İstanbul ile Boluspor'un karşılaşacağı maçta düdük Asen Albayrak'ta olacak. Her iki karşılaşma da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Akşam seansında saat 20.30'da Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği mücadele A Spor ekranlarında olacak.

Aynı saatte oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçını ise Çağdaş Altay yönetecek, karşılaşma A Haber'den naklen yayınlanacak.


ÇEYREK FİNAL HESAPLARI

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Futbolseverler, gün boyu oynanacak karşılaşmalarla kupada çeyrek final biletini alan ekipleri takip edecek.

