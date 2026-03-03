Süper Lig'de 26 ve 27. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26 ve 27. haftanın maç programını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, Avrupa kupalarındaki gelişmeler doğrultusunda fikstürde değişikliğe gidildiği belirtildi.

İKİ MAÇ ERTELENDİ

TFF'nin açıklamasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi nedeniyle 27. haftadaki iki karşılaşmanın ileri bir tarihe alındığı bildirildi.

Buna göre Göztepe – Galatasaray ile Çaykur Rizespor – Samsunspor maçları ertelendi. Karşılaşmaların yeni tarihleri daha sonra duyurulacak.

Federasyon, 26 ve 27. haftaya ilişkin detaylı maç programını da kamuoyuyla paylaştı.