Okan Buruk'tan çeyrek final ve derbi yorumu! "Biz Galatasaray'ız"

Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde rakibin yeni transferlerle güçlendiğini ancak Galatasaray'ın her maçı kazanmak için sahaya çıktığını söyledi.

Teknik direktör, devre arası transferlerinin kadro genişliğini artırdığını ve bu durumun sakatlıkları önlediğini ifade etti.

Karşılaşma hakkında konuşan Okan Buruk, "Oyuncular, oynamak istediklerini gösterdiler. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Rahat bir maçtı. İkinci yarı bu skoru koruduk. Değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık. Barış'ı devrede dinlendirmek istedik. İyi geçti. Maç eksiği, devamlılığı görmek bazı oyuncular için, bazı oyuncular uzun süredir oynamıyordu. Genel olarak konsantrasyonları, ciddiyetleri gayet iyiydi. Bu da bize bir galibiyet getirdi. Kupayı kazanmak hedefimiz, devam ediyoruz." dedi.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Lig var, Şampiyonlar Ligi var, kupa var. Tüm oyuncuların devamlılıklarını göstermesi değerliydi.

Ocak Süper Kupa ile başladık, uzun tatil yapamadık. Ocak başından beri tempo devam ediyor. Ligde 4 puan farkla lideriz, kupada lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Bunlar değerli. Yorgunlukların karşılığını alınca değerli oluyor. Bu maçları oynamaktan dolayı ben mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmek asıl görevimiz. Bir yandan da işimizi en iyi şekilde yapmalıyız.

Özellikle devre arası transferinden sonra kadro genişliği rahatlatıyor. Aynı takımla oynamak oyun devamlılığı için önemli ama ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık. Belli oyunculara yük bindiğinde sakatlıklar oluyor. Değişimleri de götürmeyi çalışıyoruz.

Asıl hedefimiz Galatasaray'ın müzesine yeni kupalar getirmek."