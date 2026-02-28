Galatasaray'ın Alanyaspor'a attığı gole ofsayt engeli!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor’u ağırlarken, mücadelenin ilk bölümünde Sacha Boey ile gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. dakikada Fransız sağ bekin ağları havalandırmasıyla öne geçtiğini düşündü. Ancak kısa süre sonra devreye giren VAR incelemesi, pozisyonun sonucunu değiştirdi.
Karşılaşmanın 22. dakikasında gelişen atakta topu filelere gönderen Sacha Boey, RAMS Park'ta kısa süreli bir sevinç yaşattı. Galatasaraylı futbolcular ve tribünler golün ardından büyük coşku yaşarken, hakem pozisyonun ardından VAR kontrolünü bekledi.
VAR İNCELEMESİ SONRASI GOL İPTAL EDİLDİ
Pozisyonun detaylı şekilde incelenmesinin ardından gol geçersiz sayıldı. VAR değerlendirmesi sonrası, atak başlangıcında Lucas Torreira'nın ofsayt pozisyonunda bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle Sacha Boey'in fileleri havalandırdığı pozisyon gol değeri kazanmadı.
Böylece Galatasaray'ın karşılaşmadaki gol sevinci kısa sürdü. Sarı-kırmızılı ekip, öne geçme fırsatını değerlendiremezken mücadele aynı skorla devam etti.
SACHA BOEY'İN GOLÜNE OFSAYT ENGELİ
Sacha Boey'in kaydettiği gol, tribünlerde büyük heyecan yaratsa da VAR kararı sonrası iptal edildi. Galatasaray cephesinde ilk anda sevinç yaratan pozisyon, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılınca maçın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı.
Mücadelenin henüz ilk yarısında yaşanan bu pozisyon, karşılaşmanın temposunu ve saha içindeki heyecanı artıran anlardan biri oldu. Galatasaray, baskısını sürdürürken Alanyaspor karşısında aradığı gol için oyun planına devam etti.