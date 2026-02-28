Filede derbinin galibi Aslan! Beşiktaş - Galatasaray Daikin: 2-3 | MAÇ SONUCU
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 24. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan derbi mücadelesi büyük heyecana sahne olurken, kazanan taraf 3-2’lik skorla Galatasaray Daikin oldu.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek sezonun 17. galibiyetini aldı.
- Karşılaşma 15-25, 25-22, 22-25, 25-23 ve 8-15'lik set skorlarıyla Galatasaray Daikin'in üstünlüğüyle sonuçlandı.
- Galatasaray Daikin ilk ve üçüncü setleri kazanırken, Beşiktaş ikinci ve dördüncü setleri alarak maçı karar setine taşıdı.
- Beşiktaş bu sonuçla sezonun 16. yenilgisini aldı.
- Maçta Galatasaray Daikin'de YuanYuan, Carutasu ve Sylla, Beşiktaş'ta ise Leyva, Szczurowska ve Kurilo forma giydi.
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Beşiktaş ise ikinci sette oyuna ortak oldu ve 25-22'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Derbinin üçüncü setinde yeniden üstünlüğü eline alan Galatasaray Daikin, bu bölümü 25-22 alarak bir kez daha öne geçti.
DERBİDE DENGE BOZULMADI
Mücadelenin dördüncü setinde bu kez Beşiktaş sahneye çıktı. Siyah-beyazlı ekip, 25-23'lük skorla seti hanesine yazdırdı ve karşılaşmayı karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan derbide iki takım da oyun üstünlüğünü zaman zaman ele geçirse de denge uzun süre bozulmadı.
Karar setinde daha etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray Daikin, 15-8'lik sonuçla son seti kazandı ve parkeden 3-2 galip ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, zorlu derbide kritik bir galibiyet elde etti.
GALATASARAY DAIKIN 17. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla Galatasaray Daikin, ligdeki 17. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise sezonun 16. yenilgisini yaşadı. Sultanlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan derbi, beş sete uzayan yapısıyla öne çıktı.
Maçta setler 15-25, 25-22, 22-25, 25-23 ve 8-15 sonuçlandı. Toplam 122 dakika süren mücadelede set süreleri ise 23, 27, 27, 31 ve 14 dakika olarak kayıtlara geçti.
MAÇIN DETAYLARI
Karşılaşmada hakemler Ramazan Çevik ile Mehmet Topal görev yaptı. Beşiktaş mücadeleye Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç ve Buket Gülübay ile başladı. Siyah-beyazlı ekipte Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna ve Zeynep Üzen de forma giydi.
Galatasaray Daikin ise maça YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts ve İlkin Aydın ile çıktı. Sarı-kırmızılı takımda Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli ve Naz Aydemir Akyol da süre alan isimler arasında yer aldı.
Derbide beş set sonunda gülen taraf olan Galatasaray Daikin, kritik haftada hanesine önemli bir galibiyet yazdırdı. Beşiktaş ise sahadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen mücadele gücüyle derbiyi son sete taşımayı başardı.