Filede derbinin galibi Aslan! Beşiktaş - Galatasaray Daikin: 2-3 | MAÇ SONUCU

Maçta Galatasaray Daikin'de YuanYuan, Carutasu ve Sylla, Beşiktaş'ta ise Leyva, Szczurowska ve Kurilo forma giydi.

Galatasaray Daikin ilk ve üçüncü setleri kazanırken, Beşiktaş ikinci ve dördüncü setleri alarak maçı karar setine taşıdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Beşiktaş ise ikinci sette oyuna ortak oldu ve 25-22'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Derbinin üçüncü setinde yeniden üstünlüğü eline alan Galatasaray Daikin, bu bölümü 25-22 alarak bir kez daha öne geçti.

DERBİDE DENGE BOZULMADI

Mücadelenin dördüncü setinde bu kez Beşiktaş sahneye çıktı. Siyah-beyazlı ekip, 25-23'lük skorla seti hanesine yazdırdı ve karşılaşmayı karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan derbide iki takım da oyun üstünlüğünü zaman zaman ele geçirse de denge uzun süre bozulmadı.

Karar setinde daha etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray Daikin, 15-8'lik sonuçla son seti kazandı ve parkeden 3-2 galip ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, zorlu derbide kritik bir galibiyet elde etti.

GALATASARAY DAIKIN 17. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla Galatasaray Daikin, ligdeki 17. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise sezonun 16. yenilgisini yaşadı. Sultanlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan derbi, beş sete uzayan yapısıyla öne çıktı.

Maçta setler 15-25, 25-22, 22-25, 25-23 ve 8-15 sonuçlandı. Toplam 122 dakika süren mücadelede set süreleri ise 23, 27, 27, 31 ve 14 dakika olarak kayıtlara geçti.