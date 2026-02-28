Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Ayrılık çok yakın

Hızlı Özet Göster Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği oyuncularla ilgili kararlarını netleştirmeye başladı.

Teknik direktörün raporunda öncelikli ayrılık adayları arasında yer alan Kaan Ayhan'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Kaan Ayhan bu sezon Galatasaray'da 21 resmi maçta forma giydi ve bunların sadece 3'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray yönetimi yeni sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlarken, kadro dışı kalacak oyuncuların ayrılığını da değerlendiriyor.

Milli futbolcu Kaan Ayhan toplamda 515 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Bu sezon da şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray'da sadece saha içindeki mücadele değil, gelecek sezonun yapılanması da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda bir yandan yeni transferler için hazırlık yapılırken, diğer yandan mevcut kadroda forma şansı bulmakta zorlanan isimlerle ilgili kararların şekillenmeye başladığı ifade ediliyor.

GALATASARAY'DA YENİ SEZON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI Gelecek sezonun kadrosunu daha erken oluşturmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edildiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni sezonda takıma yapılacak takviyeler kadar ayrılık ihtimallerini de masaya yatırdığı öğrenildi. Bu süreçte, kadro planlamasında geri planda kalan oyuncularla ilgili kararların kademeli şekilde netleştiği kaydedildi. Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray'da, teknik heyetin ihtiyaç duyulan bölgeler için takviye talebinde bulunduğu, bunun yanında beklentilerin uzağında kalan isimlerle yolların ayrılmasının da değerlendirildiği ifade edildi. Böylece sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi kadroda önemli değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor.