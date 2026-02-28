Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Ayrılık çok yakın
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısında aldığı sonucun ardından moral bulan Galatasaray’da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin yeni sezon yapılanmasına odaklandığı, bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen isimler üzerinde de çalışmaların başladığı öğrenildi. Yönetimin ve teknik direktör Okan Buruk’un, kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili yol haritasını netleştirmeye başlarken ilk aday ise Kaan Ayhan oldu.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği oyuncularla ilgili kararlarını netleştirmeye başladı.
- Teknik direktörün raporunda öncelikli ayrılık adayları arasında yer alan Kaan Ayhan'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
- Kaan Ayhan bu sezon Galatasaray'da 21 resmi maçta forma giydi ve bunların sadece 3'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.
- Galatasaray yönetimi yeni sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlarken, kadro dışı kalacak oyuncuların ayrılığını da değerlendiriyor.
- Milli futbolcu Kaan Ayhan toplamda 515 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Bu sezon da şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray'da sadece saha içindeki mücadele değil, gelecek sezonun yapılanması da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda bir yandan yeni transferler için hazırlık yapılırken, diğer yandan mevcut kadroda forma şansı bulmakta zorlanan isimlerle ilgili kararların şekillenmeye başladığı ifade ediliyor.
GALATASARAY'DA YENİ SEZON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Gelecek sezonun kadrosunu daha erken oluşturmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edildiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni sezonda takıma yapılacak takviyeler kadar ayrılık ihtimallerini de masaya yatırdığı öğrenildi. Bu süreçte, kadro planlamasında geri planda kalan oyuncularla ilgili kararların kademeli şekilde netleştiği kaydedildi.
Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray'da, teknik heyetin ihtiyaç duyulan bölgeler için takviye talebinde bulunduğu, bunun yanında beklentilerin uzağında kalan isimlerle yolların ayrılmasının da değerlendirildiği ifade edildi. Böylece sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi kadroda önemli değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor.
OKAN BURUK'TAN KAAN AYHAN KARARI
Akşam'ın haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ilk isimlerden biri Kaan Ayhan oldu. 2023 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen milli futbolcuyla sezon sonunda yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı.
Bu sezon istenen süreleri almakta zorlanan Kaan Ayhan için teknik heyetin kararını netleştirdiği ve oyuncunun gelecek sezon planlamasında öncelikli seçenekler arasında yer almadığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin güç kazandığı ifade edildi.
KAAN AYHAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 resmi karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu maçların yalnızca 3'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Toplamda 515 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, skora katkı veremedi.