Galatasaray'a 2 dünya yıldızı transferi daha! Süper Lig alev alacak
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Ruben Neves ve Virgil van Dijk için devreye girdi. Eski bir futbolcu da Hollandalı yıldızı getirme konusunda kararlı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Galatasaray kadrosunu güçlendirmek üzere kolları sıvadı ve birçok isimle temas halinde. Cimbom, savunması ve orta sahası için iki dünya yıldızına daha imza attırmak amacında.
GABRIEL SARA'YA PREMIER LIG KANCASI
Galatasaray'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte ismi zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Brezilyalı orta saha Gabriel Sara için İngiltere'den dikkat çeken bir ilgi ortaya çıktı.
FULHAM TRANSFER LİSTESİNE ALDI
26 yaşındaki Sambacı futbolcunun, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın transfer listesine girdiği öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre İngiliz kulübü, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Gabriel Sara'yı yakından takip ediyor.
PREMIER LIG PROFİLİ DİKKAT ÇEKTİ
Orta sahadaki dinamizmi, pas kalitesi ve fiziksel yapısıyla öne çıkan Gabriel Sara'nın, Premier Lig temposuna uygun bir profil çizdiği ifade ediliyor. Fulham scout ekibinin, Brezilyalı futbolcuyu uzun süredir izlediği ve performansını detaylı şekilde raporladığı aktarılıyor.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Fulham cephesinden gelen ilginin şu aşamada somut bir teklife dönüşmediği belirtiliyor. Ancak Gabriel Sara'nın Galatasaray'daki istikrarlı performansının, yalnızca Fulham'ın değil başka Premier Lig kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ettiği kaydediliyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'yı 2024-2025 sezonunda Championship temsilcisi Norwich City'den kadrosuna katmıştı. Galatasaray formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Brezilyalı orta saha, toplamda 70 resmi maçta görev aldı.
Bu süreçte hücum katkısıyla da öne çıkan Sara, 4 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımına önemli skor katkısı sağladı. Bu sezon ise sarı-kırmızılı formayla 25 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist üretti.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Gabriel Sara'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bulunan Sambacı futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin tavrı, Fulham'dan ya da başka bir Premier Lig ekibinden gelecek resmi tekliflere göre netlik kazanacak.
YUSUF DEMİR KRİZİ GALATASARAY'DA BARDAĞI TAŞIRDI
Galatasaray'da genç futbolcu Yusuf Demir ile ilgili yaşanan gelişmeler krize dönüştü. 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, menajeri aracılığıyla kulüpten ayrılık için para talep etmesi sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. Yönetim, bu tutuma sert tepki göstererek Yusuf Demir için kadro dışı kararı aldı.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, sezonun ikinci yarısında Yusuf Demir'e süre vermeyi düşünmediği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcunun, yaza kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe ilettiği belirtildi. Ancak bu süreçte gelen talepler, yönetimin sabrını taşırdı.
MENAJERİN PARA TALEBİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ
Yusuf Demir'in temsilcisinin, devre arasında ayrılık için Galatasaray'dan maddi talepte bulunması iplerin kopmasına neden oldu. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, bu tutuma sert tepki göstererek Yusuf Demir'i kadro dışı bırakma kararı aldı. Genç futbolcunun A Takım idmanlarına da alınmayacağı öne sürüldü.
YÜKSEK MALİYET, DÜŞÜK KATKI
Bu sezon Galatasaray'dan 900 bin euro maaş alacak olan Yusuf Demir, beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcuyu Eylül 2022'de Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla toplam 25 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
AYRILIK KAPISI TAMAMEN AÇILDI
Yaşanan gelişmelerin ardından Yusuf Demir'in Galatasaray kariyerinin fiilen sona erdiği yorumları yapılmaya başlandı. Yönetimin, genç oyuncu için geri adım atmaya niyetli olmadığı ve sezon sonu beklenmeden ayrılık ihtimalinin masada olduğu ifade ediliyor.
HER YOL DENENECEK
Cimbom, bonserivisli satışın yanı sıra sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermekte de kararlı. Ancak en olumsuz tabloda ise sözleşmesini feshedeceği futbolcusuyla kesin olarak yollarını ayıracak.
MANUEL UGARTE İÇİN HOLLANDA'DAN SÜRPRİZ HAMLE
Manchester United forması giyen ve bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Ugarte için Avrupa'dan yeni bir talip çıktı. Hollanda basınında yer alan iddiaya göre Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu kez Ajax'ın radarına girdi.
GALATASARAY ORTA SAHA ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR
Ara transfer döneminde kadrosundaki eksikleri kapatmak isteyen Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle orta saha hattına takviye yapmayı planlarken Manuel Ugarte ismini uzun süredir listesinde tutuyordu.
AJAX KİRALIK FORMÜLÜNÜ MASAYA KOYDU
Hollanda'da yayımlanan Voetbal'in haberine göre, Ajax, 6 numara pozisyonu için Manuel Ugarte'yi öncelikli hedefler arasına aldı. Amsterdam ekibinin, sezonun geri kalan bölümü için Uruguaylı futbolcuyu kiralama seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği aktarıldı.
DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ DEVREDE
Haberde yer alan bilgilere göre Manuel Ugarte'nin de önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurarak Ajax'a geçici transfer fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Manchester United'da maçların büyük bölümüne yedek kulübesinde başlayan Uruguaylı futbolcunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı.
MANCHESTER UNITED'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Bu sezon Manchester United formasıyla 16 resmi maça çıkan Manuel Ugarte, toplamda 771 dakika sahada kaldı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu süreçte gol ya da asist katkısı üretemedi. Sınırlı süre alması, transfer ihtimalini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
ORTA SAHADA ROTA RUBEN NEVES
Manchester United'da Rúben Amorim döneminin sona ermesi, transfer piyasasında dengeleri değiştirdi. Bu gelişme, orta saha arayışlarını hızlandıran Galatasaray için önemli bir fırsat doğurdu. Sarı-kırmızılı yönetim, bu tabloyu avantaja çevirerek yıldız orta saha Rúben Neves'i kadroya katmak için harekete geçti.
ORTA SAHADA VİTES YÜKSELTİLDİ
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, orta saha takviyesi için üst düzey bir isimle anlaşma zemini arıyor. Bu doğrultuda Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal forması giyen 28 yaşındaki Rúben Neves, listenin ilk sırasına yazıldı. Yönetimin, Portekizli yıldız için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.
AVRUPA'YA DÖNÜŞ KARARI
Kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek isteyen Rúben Neves'in, Al Hilal'in sunduğu sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Portekizli futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı alırken kulübü de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncudan bonservis geliri elde edebilmek adına ocak ayındaki tüm tekliflere açık kapı bıraktı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI ÖNE ÇIKIYOR
Neves'e Avrupa'dan çok sayıda teklif olduğu belirtilirken, bir dönem en güçlü adayın Manchester United olduğu biliniyordu. Ancak Rúben Amorim'in görevine son verilmesinin ardından İngiliz kulübünün bu transferde frene bastığı ifade ediliyor. Bu gelişme sonrası Galatasaray, Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak transferde öne çıkmayı hedefliyor.
EDERSON SÜRECİ NEVES'İ ÖNE ÇIKARDI
Orta sahada iki yönlü oynayabilen bir isim arayan Galatasaray yönetimi, Atalanta forması giyen Ederson transferinde sürecin uzaması nedeniyle rotayı Rúben Neves'e çevirdi. Teknik heyetin, oyun kurulumunu ve savunma dengesini birlikte sağlayabilecek bir profil olarak Neves'i öncelikli gördüğü aktarılıyor.
LEMINA BAĞLANTISI AVANTAJ SAĞLIYOR
Rúben Neves'in transferinde bir diğer önemli detay ise Mario Lemina faktörü. İki futbolcu, Wolverhampton'da birlikte forma giymiş ve 6 ay boyunca aynı orta sahayı paylaşmıştı. Galatasaray yönetiminin, bu süreçte Lemina'dan da Neves'i ikna etmek adına destek almayı planladığı öğrenildi.
55 MİLYON EUROLUK YATIRIM
Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Rúben Neves, Al Hilal'e transfer olurken İngiliz ekibinden koparılması için 55 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldızdan para kazanmak isteyen Suudi Arabistan temsilcisi, Galatasaray'dan gelecek teklifi masaya yatırmaya hazırlanıyor.
SAVUNMAYA DEV HAMLE
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim, savunma hattını güçlendirmek için gözünü Avrupa'nın en büyük yıldızlarından birine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Liverpool forması giyen Hollandalı stoper Virgil van Dijk'i gündemine aldı. Transfer iddialarını daha da güçlendiren açıklama ise kulübün eski futbolcularından Ömer Bayram'dan geldi.
OKAN BURUK'UN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte vakit kaybetmeden harekete geçen Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrodaki eksikleri kapatmayı hedefliyor. Orta saha ve savunma takviyesi öncelik haline gelirken, Avrupa'nın dört bir yanındaki yıldız oyuncular yakından takip ediliyor.
AVRUPA DEVLERİNDEN İSİMLER TAKİPTE
Galatasaray'ın transfer listesinde Juventus'tan Teun Koopmeiners, Manchester United'dan Manuel Ugarte ve Monaco'dan Denis Zakaria gibi önemli isimler yer alıyor. Ancak sarı-kırmızılıların son dönemde en çok üzerinde durduğu isim, Liverpool'un deneyimli savunmacısı Virgil van Dijk oldu. Daha önce de gündeme gelen Hollandalı yıldız için bu kez şartların zorlanacağı ifade ediliyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
34 yaşındaki Virgil van Dijk'in Liverpool ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 1.95 boyundaki tecrübeli stoperin piyasa değeri ise güncel verilere göre 18 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Galatasaray cephesi, yıldız oyuncunun tecrübesi ve liderliğiyle savunma hattına seviye atlatabileceğine inanıyor.
ATEŞİ ÖMER BAYRAM YAKTI
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram, verdiği röportajda çocukluk arkadaşı Virgil van Dijk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldızla hâlâ iletişim halinde olduklarını belirten Bayram, RAMS Park atmosferinin Van Dijk üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyledi.
"ONU GALATASARAY FORMASIYLA GÖRMEYİ İSTERİM"
Çocukluk yıllarına uzanan dostluklarını anlatan Ömer Bayram, Van Dijk ile sokaklarda ve halı sahalarda birlikte büyüdüklerini vurguladı. Bayram, "Ona her zaman 'Seni bir gün Galatasaray'da görmek isterim' dedim. Bu konuda olumsuz bir yaklaşımı yok ama tabii karar onun. Böyle bir şey olursa çok sevinirim" ifadelerini kullandı.
RAMS PARK ATMOSFERİ ETKİLEDİ
Ömer Bayram, Van Dijk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı RAMS Park'ta oynanan maçta tribün atmosferinden oldukça etkilendiğini dile getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı ambiyansın, yıldız savunmacının aklında kaldığı belirtilirken, bu detay transfer iddialarını daha da güçlendirdi.