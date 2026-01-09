Galatasaray'a 2 dünya yıldızı transferi daha! Süper Lig alev alacak

PREMIER LIG PROFİLİ DİKKAT ÇEKTİ Orta sahadaki dinamizmi, pas kalitesi ve fiziksel yapısıyla öne çıkan Gabriel Sara'nın, Premier Lig temposuna uygun bir profil çizdiği ifade ediliyor. Fulham scout ekibinin, Brezilyalı futbolcuyu uzun süredir izlediği ve performansını detaylı şekilde raporladığı aktarılıyor.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK Fulham cephesinden gelen ilginin şu aşamada somut bir teklife dönüşmediği belirtiliyor. Ancak Gabriel Sara'nın Galatasaray'daki istikrarlı performansının, yalnızca Fulham'ın değil başka Premier Lig kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ettiği kaydediliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'yı 2024-2025 sezonunda Championship temsilcisi Norwich City'den kadrosuna katmıştı. Galatasaray formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Brezilyalı orta saha, toplamda 70 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte hücum katkısıyla da öne çıkan Sara, 4 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımına önemli skor katkısı sağladı. Bu sezon ise sarı-kırmızılı formayla 25 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR Gabriel Sara'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bulunan Sambacı futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin tavrı, Fulham'dan ya da başka bir Premier Lig ekibinden gelecek resmi tekliflere göre netlik kazanacak.