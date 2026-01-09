Süper Kupa'da yıldızlar geçidi! Okan Buruk ve Domenico Tedesco'dan orta saha kararı
Turkuvaz Medya'nın milyonlara ulaştırdığı Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 18.45'te ATV'den yayınlanacak mücadele öncesinde iki teknik direktör Okan Buruk ve Domenico Tedesco ilk 11 kararını verdi. Buruk, Trabzonspor maçında Lemina ve Torreira ikilisini görevlendirecek. Domencio Tedesco'nun ise yeni transfer Matteo Guendouzi'ye maçın gidişatına göre şans vermesi bekleniyor. İşte Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri ve maçla ilgili detaylar...
Turkcell Süper Kupa finalinde İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.
HAKEM KADROSU
Final karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem olarak Ozan Ergün görev alacak.
FİNALE GELEN YOL
Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Süper Kupa'ya katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ise yarı finalde Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, finalde forma giyemeyecek.
LİGİN İLK YARISINDAKİ DERBİ
İki ekip, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de karşılaşmıştı. Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle öne geçtiği maçta Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayarak sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
GALATASARAY'IN HEDEFİ 8. KUPA
Galatasaray, 2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda 7 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, kupayı kazanması halinde 8. Süper Kupa zaferini elde edecek.
SANCHEZ DALYA PEŞİNDE
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez, finalde forma giymesi halinde sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına çıkacak.
ICARDI'NİN GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, finalde 2 gol atması halinde kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olan Gheorghe Hagi'yi geride bırakacak.
OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 resmi maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe'de kart cezalısı Fred Rodrigues ile sakatlığı bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de kadroda olmayacak. Anderson Talisca'nın durumu ise maç saatinde netleşecek.
YENİ TRANSFERLER SAHNEDE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, finalde kadroda olacak. Ayrıca takıma geri dönen tecrübeli kaleci Mert Günok ile Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi'nin de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
KANARYA'NIN SÜPER KUPA HASRETİ
Fenerbahçe, Süper Kupa'yı en son 2014 yılında kazandı. Sarı-lacivertliler, kupayı kaldırarak uzun süredir devam eden hasrete son vermek istiyor.
REKABETTE 405. MAÇ
Galatasaray ile Fenerbahçe, finalle birlikte tarihte 405. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 404 maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray ise 130 galibiyet elde etti. 125 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
SÜPER KUPA'DA 5. RANDEVU
İki takım Süper Kupa tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan finallerde iki ekip de ikişer kez kupayı müzesine götürdü.
SON 10 RESMİ MAÇ
Ezeli rakipler arasındaki son 10 resmi maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 5, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Levent, Bartuğ (Guendouzi), İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.