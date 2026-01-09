PODCAST CANLI YAYIN

Süper Kupa'da yıldızlar geçidi! Okan Buruk ve Domenico Tedesco'dan orta saha kararı

Turkuvaz Medya'nın milyonlara ulaştırdığı Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 18.45'te ATV'den yayınlanacak mücadele öncesinde iki teknik direktör Okan Buruk ve Domenico Tedesco ilk 11 kararını verdi. Buruk, Trabzonspor maçında Lemina ve Torreira ikilisini görevlendirecek. Domencio Tedesco'nun ise yeni transfer Matteo Guendouzi'ye maçın gidişatına göre şans vermesi bekleniyor. İşte Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri ve maçla ilgili detaylar...

Turkcell Süper Kupa finalinde İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Halil Umut Meler (İHA)

HAKEM KADROSU

Final karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem olarak Ozan Ergün görev alacak.

Galatasaray Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi (İHA)

FİNALE GELEN YOL

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Süper Kupa'ya katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ise yarı finalde Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Süper Kupa (AA)

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, finalde forma giyemeyecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu (AA)

LİGİN İLK YARISINDAKİ DERBİ

İki ekip, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de karşılaşmıştı. Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle öne geçtiği maçta Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayarak sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Jhon Duran (AA)

GALATASARAY'IN HEDEFİ 8. KUPA

Galatasaray, 2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda 7 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, kupayı kazanması halinde 8. Süper Kupa zaferini elde edecek.

Barış Alper Yılmaz (AA)

SANCHEZ DALYA PEŞİNDE

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez, finalde forma giymesi halinde sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray ligde 1-1 berabere kaldı (AA)

ICARDI'NİN GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, finalde 2 gol atması halinde kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olan Gheorghe Hagi'yi geride bırakacak.

Jhon Duran ve Barış Alper Yılmaz (AA)

OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 resmi maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Leroy Sane ve Victor Osimhen (AA)

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de kart cezalısı Fred Rodrigues ile sakatlığı bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de kadroda olmayacak. Anderson Talisca'nın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Kazımcan Karataş (İHA)

YENİ TRANSFERLER SAHNEDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, finalde kadroda olacak. Ayrıca takıma geri dönen tecrübeli kaleci Mert Günok ile Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi'nin de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kazımcan Karataş (İHA)

KANARYA'NIN SÜPER KUPA HASRETİ

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı en son 2014 yılında kazandı. Sarı-lacivertliler, kupayı kaldırarak uzun süredir devam eden hasrete son vermek istiyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe 5. kez finalde karşılaşacak (İHA)

REKABETTE 405. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, finalle birlikte tarihte 405. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 404 maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray ise 130 galibiyet elde etti. 125 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Leroy Sane Kadıköy'de ağları havalandırmıştı (AA)

SÜPER KUPA'DA 5. RANDEVU

İki takım Süper Kupa tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan finallerde iki ekip de ikişer kez kupayı müzesine götürdü.

Mario Lemina ve İsmail Yüksek (AA)

SON 10 RESMİ MAÇ

Ezeli rakipler arasındaki son 10 resmi maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 5, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı.

Victor Osimhen ve Jayden Oosterwolde (AA)

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Levent, Bartuğ (Guendouzi), İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

