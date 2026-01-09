CANLI | Okan Buruk ve Domenico Tedesco konuşuyor! Süper Kupa finali basın toplantısı

Okan Buruk (AA)

"REKABET SAHA İÇERİSİNDE DEVAM ETMELİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçla ilgili değerlendirmesinde "Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim.

Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun." ifadelerini kullandı.