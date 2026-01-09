CANLI | Okan Buruk ve Domenico Tedesco konuşuyor! Süper Kupa finali basın toplantısı
Süper Kupa'da şampiyon belli olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın da tek hedefi müzesine bir ekleme daha yapabilmek. Teknik direktör Okan Buruk ve Domenico Tedesco, dev derbi öncesinde basın toplantısı düzenliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa maçı öncesinde basın toplantısı düzenliyor.
"REKABET SAHA İÇERİSİNDE DEVAM ETMELİ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçla ilgili değerlendirmesinde "Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim.
Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor derbnisinde attığı golle galibiyetin mimarlarından biri olan Mauro Icardi; "Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
DOMENICO TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI
Basın toplantısı öncesinde flaş röportajda açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco "Fenerbahçe ile ilk finalimi oynamak için sabırsızlanıyorum! Hazırız!" dedi.
Toplantıda konuşan başarılı antrenör; "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"HAZIR OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Nelson Semedo, flaş röportajda; "Hazırlık her zamanki gibiydi, bizler sadece kendimize odaklandık. İyi bir takıma karşı oynayacağız, tıpkı birkaç gün önce Samsunspor'a karşı oynadığımız gibi. Dolayısıyla çalışmaları da aynı şekilde sürdürdük. Takım olarak da iyi bir dönemden geçiyoruz, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ben de kendi adıma konuşacak olursam, bir an önce hazır olmak için çok çalışıyorum. Yeni arkadaşlarımızın takımımızda olmasından dolayı mutluyuz. Hepsi iyi oyuncular. Takımımızın daha iyi olmasında yardımcı olacaklar. Musaba ilk maçında iyi iş çıkardı. Biz de onların rahat etmesine yardımcı olacağız." diye konuştu.
GALATASARAY FİNALE NASIL GELDİ?
Süper Kupa'ya 4 takım katıldı. Galatasaray, Trabzonspor ile eşleşti. Sarı kırmızılılar, derbide rakibini Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı Yunus Akgün ve Mauro Icardi'n in golleriyle 4-1 yenerek kupanın ucundan tuttu.
FENERBAHÇE'NİN OLİMPİYAT'A UZANAN YOLU
Sarı lacivertli ekip de Samsunspor ile karşılaştı. Yeni transfer Anthony Musaba'nın 2 asistle oynadığı mücadeleden Kanarya Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve Galatasary'ın rakibi oldu.