Galatasaray Victor Osimhen'in bonservisini belirledi! Dünyaya damga vuracak
Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu performansla Avrupa futbolunun gündemine oturan Victor Osimhen için sarı-kırmızılı yönetimden dikkat çeken bir adım geldi. Yaz transfer döneminde yoğun ilgi beklenen Nijeryalı golcünün bonservis planlaması netlik kazandı.
Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bedelle Galatasaray kadrosuna katılan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla istatistikleriyle öne çıktı. Yıldız futbolcu, 2025 yılı içerisinde görev aldığı 51 karşılaşmada 46 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli hücum gücü oldu.
AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE
Osimhen'in Galatasaray'daki etkileyici performansı, yaz transfer dönemi öncesinde birçok büyük kulübün radarına girmesine neden oldu. Avrupa'nın önde gelen takımlarının, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için sezon sonunda girişimlerde bulunması bekleniyor.
YÖNETİM BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ
Galatasaray yönetimi, 27 yaşına yeni giren Victor Osimhen için yaz aylarında rekor seviyede teklifler geleceğini öngörüyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, oyuncunun piyasa değerini bu doğrultuda belirlediği ve bonservis konusunda net bir duruş sergilemeye hazırlandığı öğrenildi.
TRANSFER YAZI HAREKETLİ GEÇECEK
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen kulüp sayısının artması, Osimhen dosyasını sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri haline getirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyle ilgili süreci planlı ve kontrollü şekilde yürütmeyi hedefliyor.
"GERÇEK DEĞERİ NEDİR?"
Milliyet'te yer alan haberde bir idareci; "Geçen yaz Liverpool, Alexander Isak için 145 milyon Euro verdi. Wirtz ise 125 milyon Euro'ya transfer oldu. Biz Osimhen'i ederinin çok altında bir rakama aldık. Bu oyuncular için söz konusu paralar ödeniyorsa Osimhen'in gerçek değeri nedir?
"EN AZ 150 MİLYON EURO"
"Başarılı bir sezon geçiriyor ve yazın tahminimiz 100 milyon Euro'nun üstünde tekliflerin gel3mesi. Bu konuda bizim öngörümüz de en az 150 milyon Euro." açıklamalarını kullandı.