Galatasaray Victor Osimhen'in bonservisini belirledi! Dünyaya damga vuracak

Victor Osimhen (AA) TRANSFER YAZI HAREKETLİ GEÇECEK Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen kulüp sayısının artması, Osimhen dosyasını sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri haline getirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyle ilgili süreci planlı ve kontrollü şekilde yürütmeyi hedefliyor.

Victor Osimhen (AA) "GERÇEK DEĞERİ NEDİR?" Milliyet'te yer alan haberde bir idareci; "Geçen yaz Liverpool, Alexander Isak için 145 milyon Euro verdi. Wirtz ise 125 milyon Euro'ya transfer oldu. Biz Osimhen'i ederinin çok altında bir rakama aldık. Bu oyuncular için söz konusu paralar ödeniyorsa Osimhen'in gerçek değeri nedir?