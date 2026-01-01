Galatasaray'da 4 eksik Trabzonspor maçı öncesi döndü
Türkiye Süper Kupa hazırlıklarına başlayan Galatasaray’da yüzler güldü. Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir beklenen dört futbolcu takıma katılırken, eksiklerin büyük bölümü giderildi.
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından yaklaşık bir haftalık izin yapan Galatasaray, aranın sona ermesiyle birlikte Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi.
EREN ELMALI TAKIMA DÖNDÜ
Sarı-kırmızılılarda 45 günlük hak mahrumiyeti cezası sona eren Eren Elmalı, yeniden takım antrenmanlarına katıldı. Sol bek oyuncusunun Süper Kupa öncesi teknik heyetin elini rahatlattığı ifade ediliyor.
KAAN AYHAN VE SINGO HAZIR
TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, sakatlıkları nedeniyle sezonun ilk yarısında birçok maçta forma giyemeyen Kaan Ayhan da Trabzonspor karşılaşması öncesinde oynayabilecek duruma geldi. Takımın önemli isimlerinden Wilfried Singo'nun da sakatlığını tamamen atlattığı ve antrenmanlarda yer aldığı öğrenildi.
UĞURCAN ÇAKIR SAHAYA DÖNDÜ
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco maçında sakatlanan ve Antalyaspor, Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşmalarında görev alamayan Uğurcan Çakır da iyileşme sürecini tamamladı. Tecrübeli kaleci, takımla birlikte çalışmalara başladı.
LEMINA ELENDİ
Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon Milli Takımı forması giyen Mario Lemina'nın, takımının turnuvaya veda etmesinin ardından kısa süre içinde Galatasaray'a katılması bekleniyor. Osimhen'in yer aldığı Nijerya ile Jakobs'un formasını giydiği Senegal ise turnuvada son 16 turuna yükseldi.
EKSİK SAYISI İKİYE DÜŞTÜ
Son gelişmelerle birlikte Galatasaray'da Süper Kupa öncesi eksiklerin büyük bölümü giderildi. Sarı-kırmızılı ekipte yalnızca Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrı bulunuyor.