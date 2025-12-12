PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Antalya'ya geldi

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşma öncesinde Antalya’ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacakları otele güvenlik önlemleri altında geçti.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 18.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Takım otobüsüyle Belek'teki otele hareket eden sarı-kırmızılıları, saatler öncesinden otel önünde toplanan taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE MEŞALELER

Takım otobüsünü gören taraftarlar meşaleler yakarken, hoparlörlerden UEFA Şampiyonlar Ligi müziği açıldı. Havai fişek gösterisiyle adeta görsel şölen oluşturan Galatasaraylılar, futbolculara ve teknik heyete yoğun ilgi gösterdi.

OKAN BURUK VE FUTBOLCULARA YOĞUN İLGİ

Otobüsten inen Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarla fotoğraf çektirip imza verirken, coşku uzun süre devam etti.

