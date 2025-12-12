Galatasaray Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 18.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Takım otobüsüyle Belek'teki otele hareket eden sarı-kırmızılıları, saatler öncesinden otel önünde toplanan taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.

Takım otobüsünü gören taraftarlar meşaleler yakarken, hoparlörlerden UEFA Şampiyonlar Ligi müziği açıldı. Havai fişek gösterisiyle adeta görsel şölen oluşturan Galatasaraylılar, futbolculara ve teknik heyete yoğun ilgi gösterdi.

OKAN BURUK VE FUTBOLCULARA YOĞUN İLGİ

Otobüsten inen Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarla fotoğraf çektirip imza verirken, coşku uzun süre devam etti.