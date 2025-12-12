Cimbom'da 5 eksik! Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor’a konuk olacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Antalya’ya hareket etti. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Mario Lemina kamp kadrosuna dahil edilmedi. Teknik heyetin, sağlık durumları nedeniyle bu oyuncuları riske etmediği öğrenildi.
Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.
Sarı kırmızılı ekibin açıkladığı maç kadrosunda şu isimler yer alıyor: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünüay