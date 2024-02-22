Son zamanlarda gündemi meşgul eden kademeli emeklilik konusu, vatandaşların ve özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan kişilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. Hükümet tarafından henüz resmi bir çalışma başlatılmasa da, kademeli emeklilik yasası üzerine tartışmalar devam ediyor. Bu sistem, kadınlar için 43, erkekler için ise 45 yaşından itibaren kısmi emekli olma imkanı sunmayı hedefliyor. Peki kademeli emeklilik çıkar mı? 2024 Kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı?
Kademeli emeklilik, özellikle uzun yıllar çalışmış ancak henüz emeklilik yaşını doldurmamış vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi, birçok kişinin erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Resmi açıklamalar ve gelişmelerle birlikte, kademeli emekliliğin geleceği daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Peki kademeli emeklilik çıkar mı? 2024 Kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülebilir. Bu değişiklik, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşları mümkün olduğunca çalışma hayatında tutmak amacıyla gündeme geldi.
Kademeli emeklilikle ilgili net bir tarih verilmese de, bu konuda vatandaşların beklentisi yüksek. SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmaksızın, erken emekliliğin önünü açacak bu düzenlemenin, yakın zamanda gündeme gelmesi bekleniyor.