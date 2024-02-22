Kademeli emeklilik çıkar mı? 2024 Kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı?

Son zamanlarda gündemi meşgul eden kademeli emeklilik konusu, vatandaşların ve özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan kişilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. Hükümet tarafından henüz resmi bir çalışma başlatılmasa da, kademeli emeklilik yasası üzerine tartışmalar devam ediyor. Bu sistem, kadınlar için 43, erkekler için ise 45 yaşından itibaren kısmi emekli olma imkanı sunmayı hedefliyor. Peki kademeli emeklilik çıkar mı? 2024 Kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı?