FETİH SURESİ! Fetih suresi Arapça okunuşu: 🤲🏻 İnna fetahna ne için okunur?

Allah Resulü (sav)'ün hayatında önemli bir dönemeç olan Hudeybiye Anlaşması'nın müjdelendiği Fetih Suresi , Müslümanlar için büyük bir zaferin ve bereketin habercisi olarak kabul edilir. Sure, ilk ayetinde bu zaferin müjdesini verdiği için "Fetih" adını almıştır.

Fetih Suresi de hicretin 6. yılında, Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra, bir gece Mekke yakınlarında, Cum'a suresinden sonra, Maide'den önce nazil oldu. Hz. Peygamber bir seferinde gece yürürken yanında bulunan Hz. Ömer kendisine bir soru yöneltti; üç kere tekrarladığı halde cevap alamayınca üzüntü ve endişe içinde yanından uzaklaştı

Fetih suresinin anlamı Fetih suresi , Medine döneminde inmiştir. 29 ayet olan sureye adını 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen "fetih" kelimesinden almıştır. Sure de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye Antlaşması, cihat, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu edilir.

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Hz. Ömer, kendisi hakkında bir ayet gelmesinden korktu. Biraz sonra ona Hz. Peygamber'in kendisini çağırdığı duyuruldu. Yanına gelince Peygamber Efendimiz Hz. Ömer'e, yeni geldiğini bildirdiği Fetih Suresinin ilk ayetlerini okudu. (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

Başka bir rivayete göre de Hz. Ömer oldukça heyecanlı ve sert bir üslupla Peygamberimize birkaç kere, "Müslümanlar haklı, onlar haksız oldukları halde neden bu aşağılayıcı barışın yapıldığını" sormuş, "Ben Allah'ın elçisiyim, O, elçisini mahcup etmeyecektir" cümlesinden başka cevap alamamıştı.

Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz, Ömer'i çağırdı ve kendisine hem sulhun bir fetih olduğunu açıkladı hem de yeni gelmiş olan Fetih suresinden bir miktar okudu. (Buhârî, "Tefsîr", 48/5; Müslim, "Cihâd", 94)

Fetih Suresi, müminlere Hudeybiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini veriyordu.