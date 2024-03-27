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E-Devlet Emeklilik Başvurusu Ne Zaman, Kaç Günde Sonuçlanır? E-Devlet Emeklilik Başvurusu Online Nasıl Yapılır?

Emeklilik, uzun yıllar boyunca çalışmanın ve emeğin karşılığını alma hayali olarak özetlenebilir. Bu hayalinize ulaşmak için belirli şartları yerine getirmeniz ve gerekli başvuruları yapmanız gerekir. Neyse ki günümüzde e-Devlet sistemi sayesinde birçok işlemi evden kolayca yapabiliyoruz. Emeklilik başvurusu da bu kolay işlemlerden biridir. Peki e-devlet emeklilik başvurusu online nasıl yapılır, ne zaman, kaç günde sonuçlanır? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 09:15 Güncelleme 27 Mart 2024, 09:11
E-Devlet Emeklilik Başvurusu Ne Zaman, Kaç Günde Sonuçlanır? E-Devlet Emeklilik Başvurusu Online Nasıl Yapılır? 1

SGK üzerinden yapılan başvurular artık e-Devlet ile birleşti. Böylece, emekli olmak isteyenler internet üzerinden kolayca başvurabilirler. Emekli olma şartlarını taşıyanlar, e-Devlet şifresi ile sisteme girip, menüden başvuru yapabilirler.

E-Devlet Emeklilik Başvurusu Ne Zaman, Kaç Günde Sonuçlanır? E-Devlet Emeklilik Başvurusu Online Nasıl Yapılır? 2

İnternet Üzerinden E-Devlet ile Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilik için başvuru tarihi çok önemlidir. Çünkü, emeklilik aylığınız bu tarihe göre bağlanır. Bu yüzden geç kalmamak lazım. Başvuru, SGK bürolarına giderek veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. e-Devlet sitesine girip, emeklilik başvurusu yazmak yeterli.

E-Devlet Emeklilik Başvurusu Ne Zaman, Kaç Günde Sonuçlanır? E-Devlet Emeklilik Başvurusu Online Nasıl Yapılır? 3

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Devlet'te, Gelir ve Aylık Talep Belgesi için SGK linkine tıkladıktan sonra, yeni başvuru linkine tıklayıp online başvurunuzu yapabilirsiniz.

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