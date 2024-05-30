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Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Türk Gastronomi Dünyası Gastroshow’da bir araya geliyor

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla 30 Mayıs 2024, Perşembe günü başlıyor. TEM Turkuvaz Medya Merkezi’nde iki gün sürecek olan zirvede, Türk gastronomi dünyasına yön veren isimler, uluslararası mutfaklardan, modern Türk mutfağına, sokak lezzetlerinden sağlıklı beslenmeye, gastronomi turizminden sanat gastronomisine kadar pek çok farklı konuyu derinlemesine ele alacak.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:07 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:37
Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Türk Gastronomi Dünyası Gastroshow’da bir araya geliyor

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Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, gastronomi dünyasının keşfi ve anlamlandırılması için, yemek kültürü, mutfak sanatları, sürdürülebilir tarım, gıda israfı, yerel gıda hareketi ve daha birçok konuda bilgi sahibi olan uzman isimleri bir araya getiriyor.

Günün ilk açılış paneli "Dünya'da Gastronomi Turizmi ve Türkiye Gücü" konu başlığında ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu panelin konuşmacıları Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Tahir Amiraslanov, Rusya Restoranlar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Bukharov ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf olacak.

Açılış panelini izleyen Özel oturumun konuşmacılarıysa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve Şef Somer Sivrioğlu olacak.

Şefler buluşması

Günün panel programı "Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri" paneli ile devam edecek. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde, Develi Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, Sabırtaşı Restoran Sahibi Mustafa Topçuoğlu ve Başyazıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Sinanoğlu tarafından modere edilecek "Modern Türk Mutfağı" panelinde, Şef Murat Bozok, Günaydın Restoran Zinciri Kurucusu Cüneyt Asan, Feriye Lokantası Şefi Birkan Erköylü bir araya gelecek.

İklim değişikliği ve sağlıklı beslenme konularının ele alınacağı "Sağlıklı Beslenme ve Dünyadaki İklim Değişikliğinin Yemeklere Etkisi" paneli Çevre Mühendisi ve Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Efsun Dindar'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.Panelin konuşmacılarıysa Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, INOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Türk roman yazarı, araştırmacı, köşe yazarı ve iş kadını Sema Soykan ve Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Koçulu olacak.

Turizimde yeni trend: Gastronomi

Günün son paneli olan "Gastronomi Turizmindeki Yeni Trendler" paneliyse Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe moderatörlüğünde; Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Gastronomi Yazarı-Kahve Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Cenk Girginol, Espressobar Kurucu Ortağı Sam Çeviköz'ü bir araya getirecek.

Zirvenin ikinci gününde sanat, sürdürülebilirlik ve marka şehirler ele alınacak

Sanatçı Tamer Levent, seyahat yazarı Chantal Cooke ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf'ün özel oturumuyla başlayacak olan zirvenin ikinci günündeki "Sanat Gastronomi ve Sanatın Önemi" paneli, Sabah Gazetesi Gastronomi Köşe Yazarı ve Gastronomi Araştırmacısı İdil Çimrin Açıkalın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, oyuncu Hakan Meriçliler, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Turgay Bucak, Muuto Kurucusu ve Şef Umut Karakuş yer alacak.

Sabah Gazetesi yazarı ve program yapımcısı Funda Karayel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. "UN Women/ Kadın ve Gastronomi" panelinde Eko Turizm Lideri Bedriye Berber Engin, İzbeli Çiftliği Sahibi-Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli ve Hodan Kurucusu ve Şefi Çiğdem Seferoğlu yer alacak. Misyon olarak Anadolu kadınını sahiplenen tek etkinlik olan Gastroshow; onların ürünlerini döviz kazandırıcı hizmet kapsamında Dünya'ya satmak ve dünya markası yapmak için pek çok kurumsal firma, üretici, restoran, kadın kooperatifi, belediye, valilik ve kalkınma ajanslarına bu konuda mesajlar vermeyi amaçlıyor.

Gastronomi Turizm Derneği tarafından Dünya'da ilk defa "10. Sanat Gastronomi" temasının ön plan çıkartılmasıyla gastronominin bir sanat olduğunu ve resim, heykel, müzik gibi olan dokuz sanat çeşidi sonrası kabul edilmesi gereken 10. sanat olması gerekliliğini aktaran resmi öneri taslağı Birleşmiş Milletler'e Gastroshow'dan sonra sunulacak. Bu projede sanat ve gastronomi dünyası arasında köprü kuran Sanata Evet Platformu Başkanı ve Sanatçı Tamer Levent'in moderatörlüğünü üstlendiği "Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik" paneli T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sağdıç ve Tepe Gurme- Crowne Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda'yı bir araya getirecek.

Zirvenin ve günün son oturumundayda "Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi" konusu, TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy modetörlüğünde ele alınacak. Panelin konuşmacılarıysa Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, HIS Business Solutions President Stephen O'Connor, Plantur Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurtoğlulları ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak.

PROGRAM - 30 Mayıs 2024

10:00-10:30 Açılış Konuşmaları

Sn. Gürkan Boztepe Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı

Sn. Ceyda Uzman Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi

Sn. Davut Gül İstanbul Valisi

Sn. Mehmet Nuri Ersoy T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

10:30-11:00 Açılış Paneli

Dünya'da Gastronomi Turizmi ve Türkiye Gücü

Moderatör Sn. Prof. Dr. Emre Alkin Topkapı Üniversitesi Rektörü

Panelistler Sn. Tahir Amiraslanov Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı

Sn. İgor Bukharov Rusya Restoranlar ve Otelciler Federasyonu Başkanı

Sn. Erik Wolf Dünya Gastronomi Derneği Başkanı

11:00-11:30 Özel Oturum

Sn. Gürkan Boztepe Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı

Sn. Somer Sivrioğlu Şef

11:30-12:30 Panel 1

Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri

Moderatör Sn. Gürkan Boztepe Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı

Panelistler Sn. Nuri Develi Develi Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Mustafa Topçuoğlu Sabırtaşı Restoran Sahibi

Sn. Murat Başyazıcıoğlu Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

12:30-13:30 Yemek Molası

13:30-14:30 Panel 2

Modern Türk Mutfağı

Moderatör Esra Sinanoğlu Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Panelistler Sn. Murat Bozok Şef

Sn. Cüneyt Asan Günaydın Restoran Zinciri Kurucusu

Sn. Birkan Erköylü Feriye Lokantası Şefi

14:30-15:30 Panel 3

Sağlıklı Beslenme ve Dünyadaki İklim Değişikliğinin Yemeklere Etkisi

Moderatör Sn. Doç. Dr. Efsun Dindar Çevre Mühendisi, Öğretim Görevlisi

Panelistler Sn. Demet Sabancı Çetindoğan Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Vehbi Varlık İNOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Sema Soykan Türk roman yazarı, araştırmacı, köşe yazarı ve iş kadını

Sn. İlhan Koçulu Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı

15:30-16:30 Panel 4

Gastronomi Turizmindeki Yeni Trendler

Moderatör Sn. Gürkan Boztepe Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı

Panelistler Sn. Ali Onaran Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Murat Kolbaşı Arzum Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Cenk Girginol Gastronomi Yazarı - Kahve Uzmanı - Öğretim Görevlisi

Sn. Sam Çeviköz Espressobar Kurucu Ortak

16:30 Kapanış

PROGRAM - 31 Mayıs 2024

09:30-10:00 Özel Oturum

Sn. Tamer Levent Sanatçı

Sn. Chantal Cooke Seyahat Yazarı

Sn. Erik Wolf Dünya Gastronomi Derneği Başkanı

10:00-11:00 Panel 1

10.Sanat Gastronomi Ve Sanatın Önemi

Moderatör Sn. İdil Çimrin Açıkalın Sabah Gaz. Gastronomi Köşe Yazarı ve Gastronomi Araştırmacısı

Sn. Hakan Meriçliler Oyuncu

Sn. Bülent Akarcalı Eski Turizm Bakanı

Sn. Doç. Dr. Turgay Bucak İzmir Aşçılar Derneği Başkanı

Sn. Umut Karakuş Muuto Kurucusu ve Şef

11:00-12:00 Panel 2

Un Women/ Kadın ve Gastronomi

Moderatör Sn. Funda Karayel Sabah Gazetesi Yazarı – Program Yapımcısı

Sn. Bedriye Berber Engin Eko Turizm Lideri

Sn. Serdar İzbeli İzbeli Çiftliği Sahibi- Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı

Sn. Çiğdem Seferoğlu Hodan Kurucusu ve Şefi

12:00-13:00 Panel 3

Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik

Moderatör Sn. Tamer Levent Sanatçı

Sn. Ali Alperen Kaçar T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti GMY

Sn. Osman Sağdıç Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Yusuf Mayda Crowne Plaza Genel Müdürü (Tepe Gurme)

13:00-14:00 Yemek Molası

14:00-15:00 Panel 3

Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi

Moderatör Sn. Başaran Ulusoy TÜRSAB Eski Başkanı

Sn. Cem Polatoğlu Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Stephen O'Connor HIS Business Solutions President

Sn. Hüseyin Kurtoğulları Plantur Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

15:00 Kapanış

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