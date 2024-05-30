Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Türk Gastronomi Dünyası Gastroshow’da bir araya geliyor

Sabah Gazetesi yazarı ve program yapımcısı Funda Karayel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. "UN Women/ Kadın ve Gastronomi" panelinde Eko Turizm Lideri Bedriye Berber Engin, İzbeli Çiftliği Sahibi-Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli ve Hodan Kurucusu ve Şefi Çiğdem Seferoğlu yer alacak. Misyon olarak Anadolu kadınını sahiplenen tek etkinlik olan Gastroshow; onların ürünlerini döviz kazandırıcı hizmet kapsamında Dünya'ya satmak ve dünya markası yapmak için pek çok kurumsal firma, üretici, restoran, kadın kooperatifi, belediye, valilik ve kalkınma ajanslarına bu konuda mesajlar vermeyi amaçlıyor.
Gastronomi Turizm Derneği tarafından Dünya'da ilk defa "10. Sanat Gastronomi" temasının ön plan çıkartılmasıyla gastronominin bir sanat olduğunu ve resim, heykel, müzik gibi olan dokuz sanat çeşidi sonrası kabul edilmesi gereken 10. sanat olması gerekliliğini aktaran resmi öneri taslağı Birleşmiş Milletler'e Gastroshow'dan sonra sunulacak. Bu projede sanat ve gastronomi dünyası arasında köprü kuran Sanata Evet Platformu Başkanı ve Sanatçı Tamer Levent'in moderatörlüğünü üstlendiği "Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik" paneli T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sağdıç ve Tepe Gurme- Crowne Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda'yı bir araya getirecek.
Zirvenin ve günün son oturumundayda "Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi" konusu, TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy modetörlüğünde ele alınacak. Panelin konuşmacılarıysa Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, HIS Business Solutions President Stephen O'Connor, Plantur Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurtoğlulları ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak.
PROGRAM - 30 Mayıs 2024
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
Sn. Gürkan Boztepe Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı
Sn. Ceyda Uzman Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi
Sn. Davut Gül İstanbul Valisi
Sn. Mehmet Nuri Ersoy T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
10:30-11:00 Açılış Paneli
Dünya'da Gastronomi Turizmi ve Türkiye Gücü
Moderatör Sn. Prof. Dr. Emre Alkin Topkapı Üniversitesi Rektörü
Panelistler Sn. Tahir Amiraslanov Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı
Sn. İgor Bukharov Rusya Restoranlar ve Otelciler Federasyonu Başkanı
Sn. Erik Wolf Dünya Gastronomi Derneği Başkanı
11:00-11:30 Özel Oturum
Sn. Gürkan Boztepe Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı
Sn. Somer Sivrioğlu Şef
11:30-12:30 Panel 1
Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri
Moderatör Sn. Gürkan Boztepe Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı
Panelistler Sn. Nuri Develi Develi Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Mustafa Topçuoğlu Sabırtaşı Restoran Sahibi
Sn. Murat Başyazıcıoğlu Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
12:30-13:30 Yemek Molası
13:30-14:30 Panel 2
Modern Türk Mutfağı
Moderatör Esra Sinanoğlu Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Panelistler Sn. Murat Bozok Şef
Sn. Cüneyt Asan Günaydın Restoran Zinciri Kurucusu
Sn. Birkan Erköylü Feriye Lokantası Şefi
14:30-15:30 Panel 3
Sağlıklı Beslenme ve Dünyadaki İklim Değişikliğinin Yemeklere Etkisi
Moderatör Sn. Doç. Dr. Efsun Dindar Çevre Mühendisi, Öğretim Görevlisi
Panelistler Sn. Demet Sabancı Çetindoğan Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Vehbi Varlık İNOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Sema Soykan Türk roman yazarı, araştırmacı, köşe yazarı ve iş kadını
Sn. İlhan Koçulu Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı
15:30-16:30 Panel 4
Gastronomi Turizmindeki Yeni Trendler
Moderatör Sn. Gürkan Boztepe Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı
Panelistler Sn. Ali Onaran Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Murat Kolbaşı Arzum Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Cenk Girginol Gastronomi Yazarı - Kahve Uzmanı - Öğretim Görevlisi
Sn. Sam Çeviköz Espressobar Kurucu Ortak
16:30 Kapanış
PROGRAM - 31 Mayıs 2024
09:30-10:00 Özel Oturum
Sn. Tamer Levent Sanatçı
Sn. Chantal Cooke Seyahat Yazarı
Sn. Erik Wolf Dünya Gastronomi Derneği Başkanı
10:00-11:00 Panel 1
10.Sanat Gastronomi Ve Sanatın Önemi
Moderatör Sn. İdil Çimrin Açıkalın Sabah Gaz. Gastronomi Köşe Yazarı ve Gastronomi Araştırmacısı
Sn. Hakan Meriçliler Oyuncu
Sn. Bülent Akarcalı Eski Turizm Bakanı
Sn. Doç. Dr. Turgay Bucak İzmir Aşçılar Derneği Başkanı
Sn. Umut Karakuş Muuto Kurucusu ve Şef
11:00-12:00 Panel 2
Un Women/ Kadın ve Gastronomi
Moderatör Sn. Funda Karayel Sabah Gazetesi Yazarı – Program Yapımcısı
Sn. Bedriye Berber Engin Eko Turizm Lideri
Sn. Serdar İzbeli İzbeli Çiftliği Sahibi- Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı
Sn. Çiğdem Seferoğlu Hodan Kurucusu ve Şefi
12:00-13:00 Panel 3
Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik
Moderatör Sn. Tamer Levent Sanatçı
Sn. Ali Alperen Kaçar T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti GMY
Sn. Osman Sağdıç Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Yusuf Mayda Crowne Plaza Genel Müdürü (Tepe Gurme)
13:00-14:00 Yemek Molası
14:00-15:00 Panel 3
Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi
Moderatör Sn. Başaran Ulusoy TÜRSAB Eski Başkanı
Sn. Cem Polatoğlu Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Stephen O'Connor HIS Business Solutions President
Sn. Hüseyin Kurtoğulları Plantur Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
15:00 Kapanış