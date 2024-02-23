BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü son dakika haberi

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir yer tutan Bağ-Kur 7200 prim günü ile ilgili düzenleme, esnaf ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Mevcut koşullarda, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için ihtiyaç duydukları prim gün sayısı 9000 iken, bu sayının 7200 güne indirilmesi gündemde. Bu değişiklik, yüz binlerce kişinin 5 yıl erken emeklilik şansı bulmasına yol açabilir, bu da birçok kişi için hayatlarında önemli bir değişiklik anlamına gelir. Ancak, vatandaşlar bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığını ve Meclis'ten geçip geçmediğini merak ediyorlar. Bu, düzenlemenin yasal statüsünün ve uygulanabilirliğinin belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
BAĞ-KUR 7200 prim günü düzenlemesi, esnafa ve Bağ-Kur kapsamında çalışanlara erken emeklilik imkanı tanıyacak bir değişiklik olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, ilgili bireylerin daha erken yaşta emeklilik hakkı kazanmalarını sağlayarak, hem sosyal hem de ekonomik anlamda onlara büyük bir fayda sağlamayı hedefliyor. Meclis'ten geçip geçmediği konusuna gelince, bu tür düzenlemelerin yasalaşması için Meclis'teki süreçlerden geçmesi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu sürecin son durumu, ilgili bakanlıklar ve resmi kanallar tarafından duyurulacaktır. Vatandaşların bu konudaki güncel gelişmeleri resmi haber kaynaklarından takip etmeleri önemlidir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.