BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü son dakika haberi

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir yer tutan Bağ-Kur 7200 prim günü ile ilgili düzenleme, esnaf ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Mevcut koşullarda, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için ihtiyaç duydukları prim gün sayısı 9000 iken, bu sayının 7200 güne indirilmesi gündemde. Bu değişiklik, yüz binlerce kişinin 5 yıl erken emeklilik şansı bulmasına yol açabilir, bu da birçok kişi için hayatlarında önemli bir değişiklik anlamına gelir. Ancak, vatandaşlar bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığını ve Meclis'ten geçip geçmediğini merak ediyorlar. Bu, düzenlemenin yasal statüsünün ve uygulanabilirliğinin belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?