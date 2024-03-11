Ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Saç boyamak, ağda yapmak, ruj sürmek orucu zedeler mi?

1 Ramazan ayında oruç tutarken dikkatli olmak ve orucun bilinçli bir şekilde bozulmamasına özen göstermek, ibadetin anlamını korumak için önemlidir. Ağda gibi güzellik uygulamalarını gerçekleştirirken de dini hassasiyetlere dikkat etmek, bu kutsal ayı daha sağlıklı ve manevi bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.

2 AĞDA VEYA EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCA ENGEL OLUR MU? Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur.