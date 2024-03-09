8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı? 9. Yargı Paketinde mahkumlara af var mı? YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde kamuoyunun yakından takip ettiği trafik kazası, bir çocuğun kaçırılması olayı ve mahkumlara af tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Bakan Tunç, gündemdeki sıcak konulara ilişkin net mesajlar verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde kamuoyunun yakından takip ettiği trafik kazası, bir çocuğun kaçırılması olayı ve mahkumlara af tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Bakan Tunç, gündemdeki sıcak konulara ilişkin net mesajlar verdi.
Bakan Tunç, geçen gün meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne neden olan trafik kazası hakkında konuştu. Kazanın ardından, 17 yaşındaki T.C. ve annesi tarafından yurt dışına kaçırılması olayına ilişkin, "Bu üzücü olayda hayatını kaybeden birey için başsağlığı diliyor, yaralanan kişilere acil şifalar temenni ediyorum" dedi. Bakan, T.C. ve annesinin Mısır'a kaçtığını belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ve çıkarılan yakalama kararı hakkında bilgi verdi. "Mısır'dan iadesini talep edecek ve bir kırmızı bülten çıkartacağız. Bu süreci yakından takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, sanığın annesiyle birlikte suçluyu yurt dışına kaçırma suçundan bahsederken, kırmızı bültenle ilgili sürecin başladığını duyurdu. "Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır'dan Türkiye'ye intikali için çalışmalarımız sürüyor," dedi.
Adalet Bakanı, son dönemde sıkça gündeme gelen mahkumlara af beklentilerine de açıklık getirdi. Canlı yayında sunucunun, "Mahkumlara af gelecek mi?" sorusuna "Hayır. Gündemimizde böyle bir konu yok," diyerek, af beklentilerini net bir şekilde reddetti. Bakan Tunç'un açıklamaları, hem toplumda hem de adalet sistemi içerisinde önemli yankılar uyandırıyor. Mahkumlara af konusunun gündemde olmaması, bazı kesimler tarafından olumlu karşılansa da, farklı gruplar tarafından hayal kırıklığıyla karşılanabilir. Adalet sisteminin işleyişi ve hukukun üstünlüğü açısından bu tür açıklamalar, devletin kararlı duruşunu göstermesi açısından önem taşıyor.