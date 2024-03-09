8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı? 9. Yargı Paketinde mahkumlara af var mı? YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

1 Bakan Tunç, geçen gün meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne neden olan trafik kazası hakkında konuştu. Kazanın ardından, 17 yaşındaki T.C. ve annesi tarafından yurt dışına kaçırılması olayına ilişkin, "Bu üzücü olayda hayatını kaybeden birey için başsağlığı diliyor, yaralanan kişilere acil şifalar temenni ediyorum" dedi. Bakan, T.C. ve annesinin Mısır'a kaçtığını belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ve çıkarılan yakalama kararı hakkında bilgi verdi. "Mısır'dan iadesini talep edecek ve bir kırmızı bülten çıkartacağız. Bu süreci yakından takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.

2 Kırmızı Bülten Süreci Başladı Bakan Tunç, sanığın annesiyle birlikte suçluyu yurt dışına kaçırma suçundan bahsederken, kırmızı bültenle ilgili sürecin başladığını duyurdu. "Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır'dan Türkiye'ye intikali için çalışmalarımız sürüyor," dedi.