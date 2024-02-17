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Dünyayı sallayan IQ testi! 8 saniyede fotoğraftaki Cristiano Ronaldo'yu bulan 50 kişiden 1'i olabilirsiniz

Dünya çapında binlerce kişinin katıldığı ve görsel algı yeteneklerini sınayan bir optik illüzyon testi Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı bir görselle büyük ilgi topladı. Hazırlayanlar bu testin özellikle futbol ve illüzyon meraklıları arasında heyecan uyandırdığını ve yalnızca keskin gözlere sahip kişilerin 8 saniye gibi kısa bir sürede ünlü futbolcuyu bulabileceğini ifade ediyor.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 16:02 Güncelleme 17 Şubat 2024, 16:03
Dünyayı sallayan IQ testi! 8 saniyede fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 50 kişiden 1’i olabilirsiniz 1

Test, Cristiano Ronaldo'nun yüzünün, diğer birçok futbolcunun yüzüyle harmanlandığı karmaşık bir görsel içeriyor. Katılımcılara, bu görsel karmaşa içinde Ronaldo'nun yüzünü sadece 8 saniye içinde tespit etmeleri görevi veriliyor. Ancak, dünya genelinde yapılan denemelerde çok az kişinin bu zorlu görevi başarabildiği görülüyor. Bu durum, testin zorluk derecesini ve keskin gözlem yeteneğinin önemini vurguluyor.

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Dünyayı sallayan IQ testi! 8 saniyede fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 50 kişiden 1’i olabilirsiniz 2

Optik İllüzyonların Beyin Üzerindeki Etkisi

Optik illüzyon testleri, beyin fonksiyonları ve algılama süreçleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Dünyayı sallayan IQ testi! 8 saniyede fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 50 kişiden 1’i olabilirsiniz 3

Bu tür testler, algısal yanılsamaların beyinde nasıl meydana geldiğini ve farklı beyin bölümlerinin bu yanılsamaları algılama sürecinde nasıl bir rol oynadığını anlamamıza yardımcı olur.

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