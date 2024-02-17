Dünyayı sallayan IQ testi! 8 saniyede fotoğraftaki Cristiano Ronaldo'yu bulan 50 kişiden 1'i olabilirsiniz

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Test, Cristiano Ronaldo'nun yüzünün, diğer birçok futbolcunun yüzüyle harmanlandığı karmaşık bir görsel içeriyor. Katılımcılara, bu görsel karmaşa içinde Ronaldo'nun yüzünü sadece 8 saniye içinde tespit etmeleri görevi veriliyor. Ancak, dünya genelinde yapılan denemelerde çok az kişinin bu zorlu görevi başarabildiği görülüyor. Bu durum, testin zorluk derecesini ve keskin gözlem yeteneğinin önemini vurguluyor.

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