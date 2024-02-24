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Zirvede Fener 'var'

Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip 2-1 kazandı. Kanarya'nın golü Mert Hakan'dan gelirken konuk ekibin golünü Pozoro kaydetti.Bu sonuçla Fenerbahçe 70 puana yükseldi.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 20:44 Güncelleme 24 Şubat 2024, 22:48
Zirvede Fener ’var’ 1

Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Zirvede Fener ’var’ 2

Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı lacivertli ekip maçı geriden gelip kazandı.

Zirvede Fener ’var’ 3

Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan ve Batshuayi atarken konuk ekibin golünü Pozoro kaydetti. Batshuayi son dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti golcü oyuncu topu kaleciye nişanladı ancak dönen topu gole çevirdi.

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