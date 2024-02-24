Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip 2-1 kazandı. Kanarya'nın golü Mert Hakan'dan gelirken konuk ekibin golünü Pozoro kaydetti.Bu sonuçla Fenerbahçe 70 puana yükseldi.
Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı lacivertli ekip maçı geriden gelip kazandı.
Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan ve Batshuayi atarken konuk ekibin golünü Pozoro kaydetti. Batshuayi son dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti golcü oyuncu topu kaleciye nişanladı ancak dönen topu gole çevirdi.