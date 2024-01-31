La liga ekibi Aslan'ın yıldızının peşinde! Teklif belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kafa kafaya yarış sürüdüren Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızılı ekip Boey ile yolları ayırmıştı. Rekor bedelli transferin ardından Galatasaray transfer arayışına girdi. Ancak geleceklerin yanında gidecekler de merak konusu.