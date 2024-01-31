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La liga ekibi Aslan'ın yıldızının peşinde! Teklif belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kafa kafaya yarış sürüdüren Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızılı ekip Boey ile yolları ayırmıştı. Rekor bedelli transferin ardından Galatasaray transfer arayışına girdi. Ancak geleceklerin yanında gidecekler de merak konusu.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 18:04 Güncelleme 31 Ocak 2024, 18:06
La liga ekibi Aslan’ın yıldızının peşinde! Teklif belli oldu 1

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kafa kafaya yarış sürüdüren Galatasaray'da gündem transfer.

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Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki en güzel 2 gol Galatasaraylı futbolculardan geldi

La liga ekibi Aslan’ın yıldızının peşinde! Teklif belli oldu 2

Sarı kırmızılı ekip Boey ile yolları ayırmıştı. Rekor bedelli transferin ardından Galatasaray transfer arayışına girdi.

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İşte Galatasaray'ın yeni jokeri! Premier Lig'den gelecek

La liga ekibi Aslan’ın yıldızının peşinde! Teklif belli oldu 3

Ancak geleceklerin yanında gidecekler de merak konusu.

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