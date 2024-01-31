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Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki en güzel 2 gol Galatasaraylı futbolculardan geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, 2023-2024 sezonu grup aşamalarında atılan en iyi 10 golü açıkladı. Galatasaray'dan iki isim listenin başında yer alırken, 29 Kasım'da oynanan Manchester United mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'nun RAMS Park'ta filelere gönderdiği gol, grup aşamalarındaki en güzel gol seçildi.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 15:55 Güncelleme 31 Ocak 2024, 15:55
Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki en güzel 2 gol Galatasaraylı futbolculardan geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, 2023-2024 sezonu grup aşamalarında atılan en iyi 10 golü açıkladı.

Galatasaray'dan iki isim listenin başında yer alırken, 29 Kasım'da oynanan Manchester United mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'nun RAMS Park'ta filelere gönderdiği gol, grup aşamalarındaki en güzel gol seçildi.

Listenin ikinci sırasında ise Tete yer aldı. Brezilyalı futbolcunun grubun ilk maçında İstanbul'da Kopenhag'a karşı attığı gol 2'nciliği aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabında açıklanan en iyi 10 gol sıralaması şöyle:

1 - Galatasaray-Manchester United: Kerem Aktürkoğlu

2 - Galatasaray-Kopenhag: Tete

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3 - Leipzig-Kızılyıldız: Xavi Simmons

4 - Manchester City-Young Boys: Erling Haaland

5 - Galatasaray-Manchester United: Bruno Fernandes

6 - Union Berlin-Braga: Bruma

7 - Sevilla-Arsenal: Gabriel Jesus

8 - Atletico Madrid-Celtic: Alvaro Morata

9 - Young Boys-Manchester City: Meschack Elia

10 - Newcastle United-Milan: Joelinton

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