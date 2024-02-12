Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Trabzonspor'un gollerini Trezeguet ve Bardhi attı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a çıkarttı ve 4.sırada haftayı bitirdi. 5 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş geçen hafta oynadığı Trabzonspor maçına göre 5 farklı isimle sahada yer aldı. MUCİ 11 ÇIKTI Teknik direktör Fernando Santos, Muci ve Waroll'a ilk kez 11'de şans verdi. Sağ bekte ise Svensson yerine Onur Bulut yer aldı. Rashica ve Ghezzal de sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. Yeni transfer Al-Musrati ise maça yedek başladı. COLLEY KADRODA Afrika Kupası'ndan dönen Colley maça yedek başlarken, Masuaku ise kadroda yer almadı. KAYSERİSPOR'DA 5 EKSİK Ev sahibi Kayserispor'da ise 5 eksik vardı. Kart cezalısı Kartal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Mane, Bahoken, Uzodimma ve Hosseini kadroda yer almadı.