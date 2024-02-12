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Kartal'ın tadı tuzu yok! Beşiktaş'a yeni transferleri de çare olmadı

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a çıkarttı ve 4.sırada haftayı bitirdi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 21:39 Güncelleme 12 Şubat 2024, 21:46
Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı 1

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı 2

Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı 3

Trabzonspor'un gollerini Trezeguet ve Bardhi attı.

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