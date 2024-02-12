Kartal'ın tadı tuzu yok! Beşiktaş'a yeni transferleri de çare olmadı

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a çıkarttı ve 4.sırada haftayı bitirdi.