İşte Aslan'ın yeni sol beki! İngiltere'den geliyor

Süper Lig'de nefes nefese bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızılı ekip Sparta Prag maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi ancak Süper Lig için transfer arayışları sürüyor. Galatasaray sol bek ve orta saha için transfer arayışlarını sürdürüyor.