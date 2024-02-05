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İşte Aslan'ın yeni sol beki! İngiltere'den geliyor

Süper Lig'de nefes nefese bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızılı ekip Sparta Prag maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi ancak Süper Lig için transfer arayışları sürüyor. Galatasaray sol bek ve orta saha için transfer arayışlarını sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 00:45 Güncelleme 05 Şubat 2024, 00:48
İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor 1

Süper Lig'de nefes nefese bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem transfer.

Galatasarayda 1 devir sona eriyor! İşte Türkiyedeki yeni takımı
Galatasaray'da 1 devir sona eriyor! İşte Türkiye'deki yeni takımı

İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor 2

Sarı kırmızılı ekip Sparta Prag maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi ancak Süper Lig için transfer arayışları sürüyor.

Brezilya’nın Bahia kulübü de Tete’ye kancayı taktı! Galatasaray en az 10 milyon Euro bonservis hedefliyor
Brezilya'nın Bahia kulübü de Tete'ye kancayı taktı! Galatasaray en az 10 milyon Euro bonservis hedefliyor

İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor 3

Sarı kırmızılı ekip sol bek ve orta saha için transfer arayışlarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan transfer atağı! Benfica'dan Rafa Silva'yı listeye aldı

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