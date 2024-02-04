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Galatasaray'dan transfer atağı! Benfica’dan Rafa Silva’yı listeye aldı

Süper Lig’de transfer döneminin 9 Şubat’ta kapanacak olması nedeniyle takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica’dan Rafa Silva’yı listeye aldı. 30’luk 10 numarayı, Lazio ile Inter de takip ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Galatasaray’dan transfer atağı! Benfica’dan Rafa Silva’yı listeye aldı

TRANSFERDE atağa kalkan ve titiz bir operasyon yürüten Galatasaray, orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu takviye edebilmek için harekete geçti. Cimbom'un, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ofansif orta saha Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı.

AVRUPA KULÜPLERI PEŞİNE DÜŞTÜ
Bu sezon Portekiz devi Benfica'da 32 karşılaşmada forma giyip 12 gol, 11 de asist üreten Rafa Silva, geçen sezon da 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vermişti. 30 yaşındaki Portekizli oyuncu için Galatasaray'ın uzun vadeli bir kontrat teklifi düşündüğü öğrenildi. Ayrıca İtalya'dan son gelen haberlere göre; Rafa Silva'ya Galatasaray dışında Lazio ve Inter de çok yakından ilgi gösteriyor. Yıldız futbolcunun ise gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında bulunuyor.

ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ BIRI
Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu görünümünde olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Silva; forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan Silva'ya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcu, Benfica taraftarlarının beğendiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.

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