İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gündem transfer.Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de artık sıra gidecek isimlere geldi.Kanarya'da bu süreçte ayrılıklar da yaşanıyor. Samet Akaydin Panathinaikos'a transfer olurken Bartuğ Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Umut Nayir Pendikspor'un, Miguel Crespo ise İspanya'nın yolunu tuttu. Lincoln ise Brezilya'ya kiralandı.