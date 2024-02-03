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İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gündem transfer.Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de artık sıra gidecek isimlere geldi.Kanarya'da bu süreçte ayrılıklar da yaşanıyor. Samet Akaydin Panathinaikos'a transfer olurken Bartuğ Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Umut Nayir Pendikspor'un, Miguel Crespo ise İspanya'nın yolunu tuttu. Lincoln ise Brezilya'ya kiralandı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 00:57 Güncelleme 03 Şubat 2024, 01:00
İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar 1

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gündem transfer.

Fenerbahçede bir ayrılık daha
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar 2

Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de artık sıra gidecek isimlere geldi.

Fenerbahçede bir ayrılık daha! İşte yeni takımı ve sözleşme şartları
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı ve sözleşme şartları

İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar 3

Kanarya'da bu süreçte ayrılıklar da yaşanıyor. Samet Akaydin Panathinaikos'a transfer olurken Bartuğ Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Umut Nayir Pendikspor'un, Miguel Crespo ise İspanya'nın yolunu tuttu. Lincoln ise Brezilya'ya kiralandı.

Resmen ayrılık! Fenerbahçe Emre Moru kiralık gönderdi
Resmen ayrılık! Fenerbahçe Emre Mor'u kiralık gönderdi

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