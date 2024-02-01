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Resmen ayrılık! Fenerbahçe Emre Mor'u kiralık gönderdi

Son dakika transfer haberleri... Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe transfer çalışalarını sürdürüyor. Bonucci ve Krunic takıma katılırken ayrılıklar da yaşanıyor. Sarı-lacivertliler milli futbolcu Emre Mor'u sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiraladı.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 13:49 Güncelleme 01 Şubat 2024, 14:06
Resmen ayrılık! Fenerbahçe Emre Mor’u kiralık gönderdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

EMRE MOR KİRALIK GÖNDERİLDİ
Fenerbahçe Emre Mor'u sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiraladı.

Emre MorEmre Mor

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'de 2023-24 sezonunda 8 maçta forma giyen Emre Mor 2 asist yaptı.

Emre Mor ile ilgili detaylar için tıklayınız
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