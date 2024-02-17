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Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ilginç teklif

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera, Sparta Prag maçında gösterdiği performansın ardından yönetimi baskı altına aldı. Taraftarlar Nando ile devam edilmesini isterken yönetimden Uruguaylı kaleciyle ilginç bir teklif geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 12:19 Güncelleme 17 Şubat 2024, 12:19
Galatasaray’dan Fernando Muslera’ya ilginç teklif 1

Sparta Prag maçındaki harika performansı ve son dakikalardaki olağanüstü kurtarışıyla dikkat çeken Fernando Muslera'nın sezon sonu bitecek sözleşmesi yeniden gündeme geldi.

Spor yazarlarından Galatasaray - Sparta Prag maçı yorumları
Spor yazarlarından Galatasaray - Sparta Prag maçı yorumları

Galatasaray’dan Fernando Muslera’ya ilginç teklif 2

BİR YILLIK DEĞİL

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, 13 yıldır başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldiven ile görüşerek, "Devam etmeni istiyoruz. Galatasaray'da çok önemli işler başardın. Herkes seni çok seviyor ve performansın da gayet iyi. Birkaç sene daha neden oynamayasın?" dediği öğrenildi.

Galatasaray’dan Fernando Muslera’ya ilginç teklif 3

PARAYI DERT ETME

Milliyet'te yer alan habere göre Timur'un, buna ek olarak, "Para konusunu da dert etme. İstediğin rakamı sana vereceğiz" ifadelerini kullandığı da belirtildi.

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