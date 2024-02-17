Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ilginç teklif

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BİR YILLIK DEĞİL

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, 13 yıldır başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldiven ile görüşerek, "Devam etmeni istiyoruz. Galatasaray'da çok önemli işler başardın. Herkes seni çok seviyor ve performansın da gayet iyi. Birkaç sene daha neden oynamayasın?" dediği öğrenildi.