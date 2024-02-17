Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ilginç teklif

Sparta Prag maçındaki harika performansı ve son dakikalardaki olağanüstü kurtarışıyla dikkat çeken Fernando Muslera'nın sezon sonu bitecek sözleşmesi yeniden gündeme geldi.
BİR YILLIK DEĞİL
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, 13 yıldır başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldiven ile görüşerek, "Devam etmeni istiyoruz. Galatasaray'da çok önemli işler başardın. Herkes seni çok seviyor ve performansın da gayet iyi. Birkaç sene daha neden oynamayasın?" dediği öğrenildi.
PARAYI DERT ETME
Milliyet'te yer alan habere göre Timur'un, buna ek olarak, "Para konusunu da dert etme. İstediğin rakamı sana vereceğiz" ifadelerini kullandığı da belirtildi.