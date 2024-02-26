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Galatasaray'dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı?

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmzılı ekip gelecek sezonun planını şimdiden yapmaya başladı. Galatasaray en büyük sorunu olan bek sorununu ilk başta çözmek niyetinde. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier içinde bir karar almanın eşiğinde.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 00:43 Güncelleme 26 Şubat 2024, 00:45
Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı? 1

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı? 2

Sarı kırmzılı ekip gelecek sezonun planını şimdiden yapmaya başladı. Galatasaray en büyük sorunu olan bek sorununu ilk başta çözmek niyetinde.

Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı? 3

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier içinde bir karar almanın eşiğinde.

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